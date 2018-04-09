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Я провёз дрон через границу и обратно. Как это было
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Я провёз дрон через границу и обратно. Как это было 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Как это былоОтправляясь в другую страну хочется привезти с собой максимум впечатлений и красивых фоток. И тут отлично пригодится квадрокоптер: достал его, запустил, пофоткал или снял видео, сел, собрал обратно в рюкзак и пошёл дальше.
В тему: Я был в Стамбуле 2 дня без визы. Вот впечатления.
Звучит просто, но беря с собой в путешествие дрон нужно быть готовым к самым разным неожиданностям — от проблем на таможне в аэропорту до крайнего неудовольствия местных жителей в чужой стране.
Я решил рискнуть и взял с собой в краткую поездку в Стамбул новый мега-компактный и крутой дрон DJI Mavic Air в необычном красном цвете.
Вообще DJI превзошли сами себя, создав DJI Mavic Air. Вы только взгляните на его характеристики:
макс. скорость: 68 км/час в спорт. режиме
макс. высота полета над уровнем моря: 5 км  время полета: 21 минута
размер в сложенном виде: 168×83×49 мм  размер в разложенном виде: 168×184×64 мм  вес: 430 гр  А если учесть лёгкость управления и надёжность, то этот аппарат просто идеален для путешествий в заморские страны.
Когда я упаковывал его в рюкзак накануне отлёта, я ещё не знал, что впереди меня ждут неожиданные проблемы, о которых не пишут в инструкциях.
Москва — Стамбул. Полет нормальный
Первым делом, я рекомендую всем начинающим дроноводам и блогерам проштудировать профильные ветки форума DJI-club, где люди делятся опытом поездок со своими дронами за границу.
Меня интересовала Турция, и после нескольких страниц обсуждения я выяснил несколько важных фактов:
дрон в Турцию брать можно
на Российской стороне могут потребовать переложить дрон из ручной клади в багаж
в аэропорту Стамбула дрон могут конфисковать до обратного рейса
на обратном пути сотрудники таможни могут потребовать удалить все данные с флешки дрона
до дрона никому нет дела, можно даже не париться
Мнения и опыт оказались столь противоречивыми, что я решил рискнуть и поехал в аэропорт с одним рюкзаком за спиной, который непременно хотел пронести с собой в самолёт.
Помимо DJI Mavic Air в рюкзаке был мой ноутбук, комплект запасного белья и пучок проводов для подзарядки всех гаджетов. Кстати, отдельно порадовало ЗУ дрона: помимо зарядки аккумулятора с помощью комплектного блока питания можно одновременно заряжать ещё 2 устройства, благодаря наличию 2-х портов USB.
Я изрядно рисковал, ведь провожающих со мной не было, и в случае каких-либо проблем на нашей таможне мне просто некому было оставить дрон перед отлётом. Да я даже не мог переложить дрон из ручной клади в багаж, потому что у меня не было багажа.
Люблю рисковать.
Единственное, что я сделал — вытащил из дрона аккумулятор и положил его отдельно, в другое отделение. Может быть поэтому на Российской стороне не было ни одного вопроса, касательно диковинного аппарата с пропеллерами в недрах моего рюкзака.
А вот ноутбук заставили достать, открыть и продемонстрировать включение.
Через 3 часа 40 минут я вышел в зал прилёта Стамбульского аэропорта. Впереди турецкий погранконтроль и рентген ручной клади.
И снова дрон не вызвал совершенно никаких вопросов, в отличие от ноутбука. Этот гаджет вновь заставили достать и продемонстрировать отдельно.
Вот так я оказался на мощёных улицах столицы Османской Империи с DJI Mavic Air и твёрдым желанием полетать над городом.
Погода, поиск стартовой площадки и чайки
Запуская дрон в городской черте, нужно следовать нескольким простым правилам:
не взлетать в местах большого скопления людей
не взлетать под линиями электропередач
не взлетать в явно запрещённых для этого местах
не взлетать рядом с будками полиции или охранников
не взлетать в дождливую погоду (хороших кадров не получится)
В тему: Как не угробить дрон при первом же полете. Новичкам на заметку.
Идеальным местом для запуска Mavic Air я выбрал национальный парк Гюльханэ, ввиду малого количества людей. Однако, погода оказалась против: все дни дул сильнейший ветер с Босфора и шёл дождь, поэтому мне пришлось дежурить рядом с парком и ждать подходящих метеоусловий.
И на второй день я дождался.
Как только на несколько минут выглянуло солнышко и ветер немного утих, я оперативно подготовил Mavic Air к вылету и взмыл ввысь.
Несомненным плюсом нового дрона от DJI является его компактность и постоянная готовность к полётам: с момента открытия рюкзака до момента, как этот квадрокоптер оказывается в воздухе проходит буквально 20 секунд, а если наловчиться быстро прикручивать к пульту съёмные стики, можно успеть ещё быстрее.
Поднявшись на 70 метров, полетел в сторону пролива, в предвкушении красивых кадров. Ещё бы, ведь даже с такой высоты весь Стамбул уже как на ладони, очень впечатляющее зрелище.
И тут появились враги, о которых я совершенно не подумал: чайки.
Нет, не так. Это были огромные, жирные бакланы, которые безраздельно властвуют в небе Стамбула. Понятно, что посторонний красный жужжащий объект вызвал у пернатых хозяев самое сильное негодование.
Стая бакланов с громкими криками начала окружать маленький дрон в небе. Некоторые птицы даже делали попытки атаковать летательный аппарат.
Мне совершенно не хотелось покалечить пропеллерами глупых представителей турецкой фауны, равно как и разбить дрон, поэтому в этой битве победила природа: пришлось срочно сажать гаджет и убираться восвояси.
Так что к вышеперечисленным правилам я бы добавил ещё одно:
Не взлетать в местах массового скопления птиц и в портовых городах.
А затем погода снова превратилась в полный отстой и других возможностей полетать не представилось. А жаль — в Стамбуле есть, что поснимать с высоты птичьего полета. Твердо решил вернуться в этот город ещё раз, летом, когда погода не будет столь ненастной.
В остальное время Mavic Air лежал в рюкзаке, который я повсюду таскал с собой. По итогам посещения различных музеев могу заверить, что нигде мой «багаж» не вызвал никаких вопросов или подозрений.
Стамбул — Москва. Пустите меня домой
В отличие от многих других аэропортов, в Стамбуле пришлось проходить процедуру осмотра и сканирования багажа не только перед зоной посадки, но и на самом входе в здание.
И снова дрон с вынутым аккумулятором никого не смутил: все внимание отвлёк всё тот же ноутбук, который я показывал работникам аэропорта уже в 3-й раз за эту поездку.
В итоге спокойно сел на самолёт и беспрепятственно долетел до Москвы, где на выходе уже вообще никому ничего не показывал, в отличие от попутчиков с Иранскими паспортами, которых обыскивали чуть ли не изнутри.
Брать дрон с собой в путешествие? Да!
Покупка квадрокоптера вызывает стойкую тягу к путешествиям. Особенно, если этот квадрокоптер — DJI Mavic Air, который не занимает много места в ручной клади и помогает получить потрясающие кадры, которые не стыдно показывать друзьям, родственникам и всему интернету.
Я хотел круты кадры Стамбула — я получил круты кадры. Попробуйте снять что-то подобное на свой смартфон, лол.
Не нужно бояться брать с собой квадрокоптер в поездку. У DJI есть прекрасный Mavic Pro и совершенно фантастический Mavic Air, которые весят мало, места занимают немного, и в большинстве стран вопросов к вам возникнуть никаких не должно.
Где точно нельзя поднимать в воздух квадрокоптер:
Вашингтон (США)
Таиланд (штраф 1,1 тыс. долларов)
Марокко (кроме дронов, купленных на территории этой страны)
Антарктида (я не шучу)
Азербайджан
Если вы собираетесь летать во всех остальных странах, помните:
Максимальная высота полёта не более 120 м.
Дальность не более 500 м (возможность визуального наблюдения)
Не испытывайте судьбу и не летайте рядом со стратегическими объектами, вроде вокзалов или аэропортов. Не забывайте перевозить аккумулятор отдельно от дрона, просто на всякий случай.
Наградой за это будут уникальные фотографии и видео, которые точно не стыдно будет показать всем желающим, иллюстрируя свои заграничные поездки. Например, такие:
Путешествуйте чаще!
Спасибо ребятам из М.видео за предоставленный на обзор DJI Mavic Air.
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