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У владимирских «соколов Жириновского» новый куратор
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У владимирских «соколов Жириновского» новый куратор 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса kurdumovldpr.ru/
Высший совет ЛДПР назначил курировать Владимирский регион члена высшего совета партии, депутата Госдумы, члена Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЛДПР Александра Курдюмова.
Напомню, ранее за владимирских «соколов Жириновского» отвечал депутат ГД Андрей Свинцов, который фактически приглядывал за 33-м регионом. Номинально же курировал область самый молодой депутат Госдумы Василий Власов.
Александр Курдюмов призван обеспечить рост эффективности работы Владимирского регионального отделения партии и укрепить позиции ЛДПР, что особо важно в преддверии выборов губернатора и депутатов Законодательного Собрания области.
Отмечу, что Курдюмов родом из Нижнего Новгорода, кандидат экономических наук, член Государственной Думы РФ 4-го,5-го,6-го и 7-го созывов, работал ректором Института мировых цивилизаций, учрежденный Владимиром Жириновским. В 2015-2016 годы был Первым заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР. Президент байкерского клуба «Соколы». Майор запаса. Включен в резерв управленческих кадров президента России. Воспитывает троих дочерей и сына.
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