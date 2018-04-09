У владимирских «соколов Жириновского» новый куратор

Фото с ресурса kurdumovldpr.ru/

Александр Курдюмов призван обеспечить рост эффективности работы Владимирского регионального отделения партии и укрепить позиции ЛДПР, что особо важно в преддверии выборов губернатора и депутатов Законодательного Собрания области.

Отмечу, что Курдюмов родом из Нижнего Новгорода, кандидат экономических наук, член Государственной Думы РФ 4-го,5-го,6-го и 7-го созывов, работал ректором Института мировых цивилизаций, учрежденный Владимиром Жириновским. В 2015-2016 годы был Первым заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР. Президент байкерского клуба «Соколы». Майор запаса. Включен в резерв управленческих кадров президента России. Воспитывает троих дочерей и сына.