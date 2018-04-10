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Челябэнергосбыт расширяет возможности цифровых каналов коммуникации
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Челябэнергосбыт расширяет возможности цифровых каналов коммуникации 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
Более 10,5 тысяч жителей Челябинской области передают показания электросчётчиков и проверяют начисления за электроэнергию в чатах ПАО «Челябэнергосбыт» в мессенджерах Viber и Telegram. Развивать современные цифровые каналы коммуникации с абонентами позволяет обширная электронная база данных компании. ПАО «Челябэнергосбыт» на протяжении всего своего существования кропотливо собирает данные о каждом своём абоненте. Сегодня компания обслуживает 1 397 тысяч лицевых счетов бытовых потребителей.
«Среди всех ресурсных и коммунальных предприятий ПАО «Челябэнергосбыт» располагает самой большой базой данных физических лиц в Челябинской области. Электроэнергия поступает во все дома. Поэтому наша база самая полная, самая актуальная и, пожалуй, самая ценная на территории Южного Урала, — подчеркнул заместитель генерального директора по операционной деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Алексей Порошин. — Чтобы в соответствии с законом о защите персональных данных сведения о наших абонентах не попали к третьим лицам, у нас разработана целая программа по защите сведений. И мы её успешно реализуем. То есть пользуемся этой базой только сами».
Хранение, сбор и передача информации о физических лицах регламентируется действующим российским законодательством. ЧЭС неоднократно проходил проверки регулирующих органов в части соблюдения закона о защите персональных данных. Роскомнадзор определил, что работа с базами данными в ЧЭС ведётся корректно.
В связи с внедрением единой федеральной централизованной информационной системы ГИС ЖКХ ПАО «Челябэнергосбыт» обязано выгружать в неё сведения, которые используются в расчётах с потребителями. Так как ГИС ЖКХ по своей сути является расчётной программой, вопрос правомочности выгрузки определённой информации в единую систему урегулирован на законодательном уровне. Пользователь, авторизовавшийся в системе ГИС ЖКХ, видит информацию и начисления по жилым помещениям, которые находятся в собственности гражданина, и по месту прописки. Информация о других объектах для него недоступна.
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