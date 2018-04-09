Удивительная архитектура современного мира: 7 крутых новинок 

Одна из главных достопримечательностей Копенгагена — интерактивный музей «Экспериментариум». Здесь представлены сотни экспонатов, проводятся научные опыты, тематические выставки и специальные программы, особенно те, что нацелены на образование молодёжи. Такое здание обязательно должно отвечать духу времени.
В 2011 году тендер на реконструкцию «Экспериментариума» выиграло архитектурное бюро CEBRA. Новая внешность здания должна была приковывать взгляды, вызывать любопытство и вдохновлять посетителей на свежие открытия. И кажется, теперь благодаря инновационным материалам всё выглядит именно так, тем более что площадь обновлённого музея увеличилась в два раза, а на крыше появилась терраса, где проходят конференции и другие мероприятия.
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С 30-х годов прошлого века здание главного театра в Шанхае перестраивалось чуть ли не каждое десятилетие. В этот раз задача перед архитекторами из компании Neri & Hu Design and Research Office встала глобальная. Театр должен был стать не просто отражением современной архитектуры, но и одной из главных достопримечательностей Шанхая, которая была бы у всех на слуху.
Результатом работы специалистов стала удивительная и загадочная комбинация тяжёлого камня, который подчёркивает значимость здания, и бронзы, которая делает обстановку чуть легче и драматичнее. За драму и таинственность здесь отвечает ещё и приглушённое освещение. Всё-таки мы в театре!
Это здание низкоуглеродистого энергетического центра находится в Лондоне и расположено так удачно, что увидеть его можно практически из любой точки района Гринвич. Дело в том, что центр не только обогревает всю округу, но может похвастаться ещё и крайне необычным оформлением труб.
Британский художник Конрад Шоукросс превратил ту часть урбанистической архитектуры, которая обычно портит вид, в его главное украшение. Сотни треугольных перфорированных панелей образуют сложные геометрические узоры и представляют собой настоящую скульптуру высотой почти 50 метров. А ещё в темноте вся эта конструкция светится!
Здание публичной библиотеки Alexis de Tocqueville находится в городе Кан французской провинции Нормандия и имеет необычную крестообразную форму — само собой, это не просто так.
Каждое крыло ведёт в сторону одной из важных частей города: к историческим местам Abbaye-aux-Dames на севере и Abbaye-aux-Hommes на западе, к центральной железнодорожной станции на юге, и в сторону застройки новой части города на востоке.
К тому же крестообразная форма сделала более логичным устройство самой библиотеки. Каждое крыло отвечает за конкретную сферу интересов читателей: это гуманитарные науки, технические дисциплины, литература и искусства. А если вам вдруг понадобилось вдохновение, то стеклянный каркас здания обеспечит прекрасный вид в любую сторону.
Здание этого культурного центра должно положить начало возрождению и развитию городка Слау, что в графстве Беркшир, в Великобритании. Здесь находится библиотека, залы для выставок, конференций и других мероприятий, общественный центр и многое другое. Здание площадью почти 5 тысяч квадратных метров имеет длину 90 метров и формой напоминает изогнутую трубу.
Добиться идеальной формы конструкции, чтобы она казалось цельной, архитекторам из bblur architecture было непросто, но благодаря индивидуальной системе облицовки и сложному остеклению мы можем наблюдать то, что можем.
Городской округ Цзясин в Китае за последнее десятилетие подвергся бешеной урбанизации. Огромные жилые комплексы, торговые центры и офисные здания стоят чуть ли не друг на друге, а вот с постройками для людей и пространствами, где они могли бы проводить свободное время, дело обстоит плачевно.
Здание общественного центра, проект которого разработали специалисты из AIM Architecture, помогло решить проблему. Восемь малоэтажных зданий, в которых находится детский сад, гостиница, рестораны, спортзалы и многое другое, объединены в одно целое. А в центре находится площадь и сад, где можно провести время в тишине и получить свою порцию свежего воздуха.
Офисным работникам Манилы, столицы Филиппин, повезло быть не такими как все. City Center Tower имеет необычный круговой фасад, напоминающий движение морских волн. Закручиваясь всё сильнее, он постепенно перетекает в ряд балконов.
Вид получается очень необычный с любой точки. Во-первых, сотрудникам центра есть откуда полюбоваться на прекрасный пейзаж, во-вторых, здание стало важны архитектурным акцентом, который бросается в глаза. Ну и в-третьих, оно, безусловно, привлечёт внимание пешеходов, которым захочется посмотреть вверх, проходя мимо.
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