Удивительная архитектура современного мира: 7 крутых новинок

Одна из главных достопримечательностей Копенгагена — интерактивный музей «Экспериментариум». Здесь представлены сотни экспонатов, проводятся научные опыты, тематические выставки и специальные программы, особенно те, что нацелены на образование молодёжи. Такое здание обязательно должно отвечать духу времени.

В 2011 году тендер на реконструкцию «Экспериментариума» выиграло архитектурное бюро CEBRA. Новая внешность здания должна была приковывать взгляды, вызывать любопытство и вдохновлять посетителей на свежие открытия. И кажется, теперь благодаря инновационным материалам всё выглядит именно так, тем более что площадь обновлённого музея увеличилась в два раза, а на крыше появилась терраса, где проходят конференции и другие мероприятия.

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С 30-х годов прошлого века здание главного театра в Шанхае перестраивалось чуть ли не каждое десятилетие. В этот раз задача перед архитекторами из компании Neri & Hu Design and Research Office встала глобальная. Театр должен был стать не просто отражением современной архитектуры, но и одной из главных достопримечательностей Шанхая, которая была бы у всех на слуху.

Результатом работы специалистов стала удивительная и загадочная комбинация тяжёлого камня, который подчёркивает значимость здания, и бронзы, которая делает обстановку чуть легче и драматичнее. За драму и таинственность здесь отвечает ещё и приглушённое освещение. Всё-таки мы в театре!

Это здание низкоуглеродистого энергетического центра находится в Лондоне и расположено так удачно, что увидеть его можно практически из любой точки района Гринвич . Дело в том, что центр не только обогревает всю округу, но может похвастаться ещё и крайне необычным оформлением труб.

Британский художник Конрад Шоукросс превратил ту часть урбанистической архитектуры, которая обычно портит вид, в его главное украшение. Сотни треугольных перфорированных панелей образуют сложные геометрические узоры и представляют собой настоящую скульптуру высотой почти 50 метров. А ещё в темноте вся эта конструкция светится!

Здание публичной библиотеки Alexis de Tocqueville находится в городе Кан французской провинции Нормандия и имеет необычную крестообразную форму — само собой, это не просто так.

Каждое крыло ведёт в сторону одной из важных частей города: к историческим местам Abbaye-aux-Dames на севере и Abbaye-aux-Hommes на западе, к центральной железнодорожной станции на юге, и в сторону застройки новой части города на востоке.

К тому же крестообразная форма сделала более логичным устройство самой библиотеки. Каждое крыло отвечает за конкретную сферу интересов читателей: это гуманитарные науки, технические дисциплины, литература и искусства. А если вам вдруг понадобилось вдохновение, то стеклянный каркас здания обеспечит прекрасный вид в любую сторону.

Здание этого культурного центра должно положить начало возрождению и развитию городка Слау , что в графстве Беркшир, в Великобритании . Здесь находится библиотека, залы для выставок, конференций и других мероприятий, общественный центр и многое другое. Здание площадью почти 5 тысяч квадратных метров имеет длину 90 метров и формой напоминает изогнутую трубу.

Добиться идеальной формы конструкции, чтобы она казалось цельной, архитекторам из bblur architecture было непросто, но благодаря индивидуальной системе облицовки и сложному остеклению мы можем наблюдать то, что можем.

Городской округ Цзясин в Китае за последнее десятилетие подвергся бешеной урбанизации. Огромные жилые комплексы, торговые центры и офисные здания стоят чуть ли не друг на друге, а вот с постройками для людей и пространствами, где они могли бы проводить свободное время, дело обстоит плачевно.

Здание общественного центра, проект которого разработали специалисты из AIM Architecture, помогло решить проблему. Восемь малоэтажных зданий, в которых находится детский сад, гостиница, рестораны, спортзалы и многое другое, объединены в одно целое. А в центре находится площадь и сад, где можно провести время в тишине и получить свою порцию свежего воздуха.

Офисным работникам Манилы, столицы Филиппин , повезло быть не такими как все. City Center Tower имеет необычный круговой фасад, напоминающий движение морских волн. Закручиваясь всё сильнее, он постепенно перетекает в ряд балконов.

Вид получается очень необычный с любой точки. Во-первых, сотрудникам центра есть откуда полюбоваться на прекрасный пейзаж, во-вторых, здание стало важны архитектурным акцентом, который бросается в глаза. Ну и в-третьих, оно, безусловно, привлечёт внимание пешеходов, которым захочется посмотреть вверх, проходя мимо.

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