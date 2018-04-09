Более 30 тыс. мероприятий пройдет в рамках IV Всероссийской недели финграмотности для детей и молодежи

Более 30 тыс. мероприятий пройдет в рамках IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи, которая пройдет в период с 9 по 22 апреля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Российской Федерации.

«Сообщаем, что IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи стартует 9 апреля 2018 г. Программа недели посвящена вопросам финансового воспитания в кругу семьи, бережному потреблению и сбережению, безопасности покупок и платежей. В рамках недели запланировано проведение более 30 тыс. мероприятий по всей стране — ее расписание насыщено образовательными и просветительскими событиями: открытыми уроками и лекциями с участием профессионалов финансового рынка, творческими конкурсами, квестами, экскурсиями в финансовые организации, обучающими деловыми играми», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что открытие IV Недели финансовой грамотности состоится 9 апреля в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах.

«В церемонии примут участие заместитель министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак , руководитель Роспотребнадзора Анна Попова , ключевые эксперты проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Программа включает в себя церемонию награждения победителей всероссийского конкурса СМИ «Дружи с финансами» и турнир по «Финболу» — интеллектуальному соревнованию по финансово-футбольной тематике», — пояснили в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что школьники также смогут задать вопросы известному спортивному комментатору Нобелю Арустамяну и бывшему игроку сборной России Алексею Смертину на тему их личного опыта в отношении с финансами. «Футбольная тематика, сопровождающая открытие, выбрана не случайно — таким образом, организаторы Недели отмечают и приветствуют стартующий в России чемпионат мира по футболу», — заключили в пресс-службе.

Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуется с 2011 г. Главная цель проекта — повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом.