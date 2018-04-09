KASTAMONU вступила в Вятскую Торгово-промышленную палату

«Миссия Торгово-промышленной палаты заключается в том, чтобы выражать и защищать интересы своих членов в органах государственной власти и местного самооуправления. — отмечает генеральный директор KASTAMONU в России Али Кылыч. — Так как мы активно работаем с лесозаготовителями Кировской области, участие в деятельности данной организации давно находилось в сфере наших интересов. Кроме того, как участник профессионального бизнес сообщества, мы заинтересованы в цивилизованных принципах ведения бизнеса, пропаганде социальной и экологической ответственности. И Вятская Торгово-промышленная палата — хорошая площадка для реализации этих идей в Кировской области».

Справка

Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937 года. Совокупный годовой объём производства древесных плит на заводах KASTAMONU составляет 5 млн м³ из которых 2,45 млн м³ МДФ и 2,55 млн м³ ДСП. KASTAMONU входит в 5-ку крупнейших компаний деревообрабатывающей отрасли в Европе. Компания специализируется на производстве древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий, дверных накладок, глянцевых панелей и столешниц. Оборот компании в 2015 году составил €1 млрд