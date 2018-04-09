Звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов впервые стал отцом 

Несколько минут назад Алексей Гаврилов поделился с подписчиками в Instagram радостной новостью: они с супругой впервые стали родителями. У пары родился сын. Актер опубликовал перый трогательный кадр с новорожденным, на котором запечатлены крохотные ножки мальчика.
— подписал кадр Алексей.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Алексей в 2015 году связал себя узами брака с инструктором по йоге Мариной Мельниковой. После регистрации брака пара взяла фамилию Лемар — соединив два начала своих имен.
Поздравляем пару с рождением первенца!
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Фото:Instagram