В Ульяновске гибнут не только пациенты, но и врачи

Причина — проволочка в помощи семье Екатерины Федяевой, которая скончалась из-за ошибки операционной бригады ЦКМСЧ. 28-летняя девушка умерла 5 апреля в московской клинике, где её пытались спасти. Региональная власть пообещала её семье взять на себя все расходы по доставке тела в Ульяновск , по проведению похорон. Катю похоронили в субботу, но за счет средств семьи. Родные девушки сообщили журналистам, что, кроме обещаний, они ничего от власти не видели. К понедельнику, 9 апреля, эта новость облетела интернет, и уже в 11.00 на аппаратном совещании губернатор сказал, что требует увольнения виновного.

Что помешало замминистра выполнить обещание власти, не сообщается. Не исключено, что забуксовал не он, а неповоротливая бюрократическая система, и поэтому помощь не подоспела вовремя. 7 апреля, в день когда хоронили Катю Федяеву, прямо в кабинете у следователя умер бывший заведующий инфекционным отделением Центральной городской клинической больницы, 67-летний Александр Волков . Прекрасный доктор, профессионал, человек, как отзываются о нём коллеги и пациенты, ушёл на заслуженный отдых всего два месяца назад.

7 апреля его вызвали в следственное управление как свидетеля, ему стало плохо прямо во время беседы, он умер до приезда бригады скорой помощи — обширный инфаркт. Александр Волков не имел никакого отношения к трагедии, случившейся с Екатериной Федяевой, но уже в понедельник, в день его похорон, в редакцию « АиФ » стали приходить сообщения от врачей, которых объединили эти две трагедии. Коллеги доктора Волкова говорили о том, что в защите нуждаются не только пациенты, но и врачи.

А 10 апреля утром в соцсетях появились слова главврача ЦГБ Ильи Мидленко о докторе Волкове: «Человек всю свою жизнь отдал ЦГБ. Я считаю, что на сегодняшний день все нападки на врачей совсем несправедливы. Да, бывают ошибки, бывают сложности, но не знаю ни одного врача, который хотел бы навредить пациенту».