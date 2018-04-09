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Генералу Бородину одобрили курганского заместителя
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Генералу Бородину одобрили курганского заместителя 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Заместителем Михаила Бородина в ГУ МВД по Свердловской области может стать полицейский из Кургана. Кандидат уже прошел все согласования на должность, об этом сообщает в понедельник, 9 апреля, «АиФ-Урал».
Александр Постовалов прентендует на должность начальника полиции — заместителя руководителя свердловского главка. Аналогичную должность он занимал в УВД Курганской области. Как сообщают информированные источники, Постовалов уже прошел все согласования на новую должность. На прошлой неделе его видели в региональном полпредстве, сейчас кандидат ждет последнего решения.
Напомним, о том, что курганец Александр Постовалов может занять должность заместителя руководителя ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, стало известно в начале марта. О возможном назначении на оперативном совещании начальников отделов уголовного розыска области сообщил временно исполняющий обязанности начальника полиции регионального главка МВД Андрей Мазаев.
Для Александра Постовалова назначение на должность может стать карьерным ростом, так как предполагается, что в свердловском ГУ МВД он будет носить звание генерал-майора.
Отметим, что должность начальника полиции — заместителя руководителя регионального главка была вакантна с 2017 года после увольнения Владимира Романюка.
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