Ещё
Сигаретам режут скидки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сигаретам режут скидки 

Финмаркет 1 час назад
Фото: Финмаркет
С 2019 года в России может быть запрещена торговля сигаретами ниже указанной на пачках максимальной розничной цены (МРЦ). Законопроект с таким предложением внесла в Госдуму группа депутатов. В результате ценовых войн табачников сейчас в российских магазинах ниже МРЦ продается около 90% табачной продукции. Если законопроект поддержат, производители снизят МРЦ на часть своей продукции, пишет "Коммерсантъ".
Законопроект с поправками к 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» был внесен в Госдуму депутатами Сергеем Катасоновым (ЛДПР), Алексеем Веллером и Айратом Фарраховым (оба из "Единой России"). Он вводит с 1 января 2019 года запрет на реализацию табачных изделий по ценам ниже МРЦ. В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас законодательство, с одной стороны, запрещает применение любых скидок для табачной продукции, но при этом допускает установление на нее минимальных розничных цен, которые могут быть на уровне 75% от МРЦ. Фактически это и есть скидка в 25% от МРЦ, стимулирующая продажу табачных изделий, поясняют авторы законопроекта.
МРЦ устанавливается производителем сигарет и указывается на каждой пачке. С этой цены платится адвалорная часть акциза. Об изменениях МРЦ производители обязаны информировать Федеральную налоговую службу.
Согласно исследованию "Infoline-Аналитики", на которое сcылается «Ъ», в ряде российских регионов, сигареты по ценам ниже МРЦ можно обнаружить в более чем 95% сетевых магазинов и в более чем 55% объектов традиционной торговли. Похожие данные «Ъ» ранее сообщил представитель одного крупного федерального ритейлера, в чьих магазинах ниже МРЦ продавалось 85–90% сигарет. По подсчетам «Infoline-Аналитики», среднее отклонение от МРЦ в современных форматах розничной торговли в 2017 году было 16%, в традиционных форматах — 13,5%. Компания Nielsen в похожем исследовании сообщала, что если в 2014 году отклонение от МРЦ было 5%, то в прошлом году достигло уже 14,5%.
Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International в России Сергей Слипченко говорит, что в компании приветствуют законодательную инициативу депутатов Госдумы. Устранение противоречий в законе, считают там, «будет способствовать улучшению условий конкуренции на рынке и повышению ее прозрачности». В компаниях JTI и «БАТ Россия» комментариев «Ъ» не предоставили.
Финмаркет: последние новости
Производители продуктов могут избежать подключения к аналогу ЕГАИС Прокуроры выявили по стране многочисленные нарушения жилзаконодательства Минкомсвязь разработала правила ICO
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»101
Степаненко покидает Россию60
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1132
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии181
Швыряющая младенцев медработница попала на видео24
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев обрушился на российскую медицину
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
04:59
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение