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Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ призвал к полному осознанию важности реформы национальной системы финансового контроля
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Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ призвал к полному осознанию важности реформы национальной системы финансового контроля 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ — Важность и насущность реформы системы финансового контроля в стране должно осознать в полной мере, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
Реформа системы финансового контроля, заявил он в воскресенье на церемонии открытия Китайского комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью, — важная составляющая нынешней реформы партийных и государственных органов. Проект этой реформы был принят ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, на основе тщательнейшего взвешивания и скрупулезного рассмотрения всех аспектов финансово-экономической работы, отметил Лю Хэ, являющийся также членом Политбюро ЦК КПК. Реализация этого проекта, по его словам, имеет важнейшее значение для решения проблемы пересечения областей финансового контроля или его отсутствия, для постепенного создания современной конфигурации такого контроля и достижения победы в борьбе с финансовыми рисками.
Кадровый состав нового комитета, учрежденный на базе двух бывших комитетов — по контролю над банковской отраслью и страховыми операциями, должен состоять из людей «лояльных и честных», отличающихся высоким уровнем профессионализма, подчеркнул Лю Хэ.
Он поставил перед комитетом задачу — всеми силами обеспечить на всех направлениях эффективную работу по предотвращению и нейтрализации финансовых рисков и достижение победы в этой критической битве. -0-
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