Вологжан предостерегают от выхода на тонкий лед

Спасатели предупреждают: на водоемах покров стал тонким и опасным и не выдерживает вес человека. В настоящее время в большинстве районов области выходить на лед запрещено, сообщает региональное Управление ГИМС.

В Шекснинском районе запрет частичный. Пока еще можно пройти по рекам в Белозерском , Вашкинском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Харовском и Череповецком районах. В ближайшие дни запрещающие таблички появятся в Великоустюгском, Вытегорском и Междуреченском районах.

С выходных ограничен выход на лед на участке Волго-Балтийского канала от границы Белозерского и Кирилловского районов до м. Топорня Кирилловского района. С 9 апреля запрет начинает действовать на всех водных объектах Белозерского района, в местах традиционного подледного лова рыбы в Белозерске, д. Десятовская, д. Верегонец, с. Куность, с. Маэкса и п. Нижняя Мондома, на реках Харовского района. На остальных реках и озерах ограничение начнет действовать с 16 апреля.