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Вологжан предостерегают от выхода на тонкий лед
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Вологжан предостерегают от выхода на тонкий лед 

Вологда.рф 1 час назад
Спасатели предупреждают: на водоемах покров стал тонким и опасным и не выдерживает вес человека. В настоящее время в большинстве районов области выходить на лед запрещено, сообщает региональное Управление ГИМС.
В Шекснинском районе запрет частичный. Пока еще можно пройти по рекам в Белозерском, Вашкинском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Харовском и Череповецком районах. В ближайшие дни запрещающие таблички появятся в Великоустюгском, Вытегорском и Междуреченском районах.
С выходных ограничен выход на лед на участке Волго-Балтийского канала от границы Белозерского и Кирилловского районов до м. Топорня Кирилловского района. С 9 апреля запрет начинает действовать на всех водных объектах Белозерского района, в местах традиционного подледного лова рыбы в Белозерске, д. Десятовская, д. Верегонец, с. Куность, с. Маэкса и п. Нижняя Мондома, на реках Харовского района. На остальных реках и озерах ограничение начнет действовать с 16 апреля.
В Вологде уже в ближайшие дни прогнозируется ледоход, выходить на лед в областной столице запрещено. За ситуацией следят сотрудники Центра гражданской защиты населения, сотрудники МЧС, специалисты ЖКХ и другие службы. В ближайшее время начнутся и рейды. В них примут участие сотрудники ГИМС, Технадзора, полиции и Росгвардии. Школьникам сейчас также напоминают о правилах безопасности вблизи водоемов, для них проходят и уроки безопасности.
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