СП «Реновы» и «Роснано» построит солнечную электростанцию для Polymetal

Компания «Хевел» (совместное предприятие «Реновы» «Роснано» ) и Polymetal подписали соглашение, предусматривающее строительство промышленной солнечной электростанции на территории месторождения Светлое в Охотском районе Хабаровского края , сообщает «Хевел».

Как отмечает компания, объект солнечной генерации мощностью 1 МВт обеспечит частичное замещение выработки электроэнергии от дизельных генераторов, которые до настоящего времени были основным источником энергоснабжения месторождения и прилегающей инфраструктуры.

«Хабаровский край отличается достаточно высоким уровнем солнечной инсоляции. По нашим расчетам 1 МВт установленной мощности солнечной электростанции обеспечит выработку 1,2 ГВт⋅ч ежегодно. Большинство российских месторождений расположены на труднодоступных территориях, где солнечная энергетика дает наибольший экономический эффект для предприятий горнодобывающей промышленности», — отметил генеральный директор «Хевел» Игорь Шахрай

Компания «Хевел» основана в 2009 году и является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят: производственное подразделение (завод по производству фотоэлектрических модулей в Новочебоксарске Чувашия ), девелоперское подразделение (проектирование, строительство и эксплуатация солнечных электростанций) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике ( Санкт-Петербург ), который является крупнейшей в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере фотовольтаики.