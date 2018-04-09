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СП «Реновы» и «Роснано» построит солнечную электростанцию для Polymetal
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СП «Реновы» и «Роснано» построит солнечную электростанцию для Polymetal 

Rambler News Service 46 минут назад
Компания «Хевел» (совместное предприятие «Реновы» и «Роснано») и Polymetal подписали соглашение, предусматривающее строительство промышленной солнечной электростанции на территории месторождения Светлое в Охотском районе Хабаровского края, сообщает «Хевел».
Как отмечает компания, объект солнечной генерации мощностью 1 МВт обеспечит частичное замещение выработки электроэнергии от дизельных генераторов, которые до настоящего времени были основным источником энергоснабжения месторождения и прилегающей инфраструктуры.
«Хабаровский край отличается достаточно высоким уровнем солнечной инсоляции. По нашим расчетам 1 МВт установленной мощности солнечной электростанции обеспечит выработку 1,2 ГВт⋅ч ежегодно. Большинство российских месторождений расположены на труднодоступных территориях, где солнечная энергетика дает наибольший экономический эффект для предприятий горнодобывающей промышленности», — отметил генеральный директор «Хевел» Игорь Шахрай.
Компания «Хевел» основана в 2009 году и является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят: производственное подразделение (завод по производству фотоэлектрических модулей в Новочебоксарске, Чувашия), девелоперское подразделение (проектирование, строительство и эксплуатация солнечных электростанций) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере фотовольтаики.
Polymetal — ведущая компания по добыче драгоценных металлов, имеющая активы в России, Казахстане и Армении. Компания владеет восемью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.
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