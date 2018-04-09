«Российская летопись»: бердяевские химеры России

Семьдесят лет назад скончался философ Николай Александрович Бердяев . Его судьба сложилась достаточно счастливо. Он не был расстрелян, как Флоренский, не умирал от голода, как Розанов, не сидел в сталинских лагерях, как Карсавин. Бердяев тихо скончался в почтенном возрасте в собственном доме в Кламаре под Парижем весной 1948 года.

Бердяев называл себя аристократом духа. И тут главное слово получается все-таки «аристократ». Почему? Николай Александрович появился на свет в 1874 году в Киеве в семье кавалергардского офицера. Прапрадед — генерал-поручик времен Екатерины II, прадед — генерал, герой Отечественной войны, дед — генерал, начальник штаба Войска Донского. В общем, все предки — сплошь в генеральских эполетах. А мать — урожденная княжна Кудашева, дочь французской графини Шуазель-Гуфье.

Русский философ Николай Александрович БердяевПервым своим духовным учителем Бердяев называл Артура Шопенгауэра — пессимиста, иррационалиста. «Мир как воля и представление»…

Позже, через Шопенгауэра, Канта и Ницше Бердяев пришел к так называемому легальному марксизму. «У меня давно определились революционные и социалистические симпатии, — писал он. — Обоснование социализма у меня этическое, и это этическое начало я перенес и в мой марксизм».

Так Бердяев стал «легальным марксистом». Читал лекции в Киевском социал-демократическом комитете, ездил за границу для встречи с вождем социал-демократов Георгием Плехановым.

В 1899 году Бердяева арестовывают и ссылают на три года в Вологодскую губернию. Наступает неизбежное отрезвление. Он пишет: «Моя революционность была не социальной. Я был глубоко убежден в подлинной революционности личности, а не массы. Я определил свою позицию выражением аристократический радикализм».

После ссылки Бердяев перебирается в Петербург . Вместе с другим философом, Сергеем Булгаковым , редактирует журнал «Вопросы жизни». Революцию 1905 года Бердяев поначалу, конечно же, приветствовал, но потом кровь и неизбежное насилие, неизбежные во всяком коренном перевороте, оттолкнули его от марксистских идей.

Странно как-то. Вот человек, философ готовил-готовил революцию, разработал до мельчайших подробностей, до последней точки победное шествие революции, а потом, когда заварилась кровавая каша, сказал: нет, я не то имел в виду, я-де рассчитал все правильно, все доказал, но меня не послушались…

В 1909 году он публикует статью в нашумевшем сборнике «Вехи», в которой отрекается от своих прежних идеалов, становится антимарксистом.

Первую мировую войну Бердяев встречает в лагере крайних шовинистов.

Отряды вооруженных матросов и солдат направляются к Зимнему дворцу. Октябрьские дни 1917 года. ПетроградПотом наступает Октябрьская революция. Философ, написавший десятки книг о России и русском народе, пишет: «В коммунизме есть здоровое, верное и вполне согласное с христианством понимание жизни каждого русского человека».

Да, на бумаге все получалось хорошо, разумно, основательно. Но потом оказалось, что только на бумаге можно развить идею коммунистического рая, а на деле получаются каторжные работы…

В начале 1919 года Бердяева избирают профессором Московского университета . Он вспоминал: «Хотя я относился довольно непримиримо к советской власти, и не хотел иметь с ней никакого дела, но я имел охранные грамоты, охранявшие нашу квартиру и мою библиотеку»… А еще они давали философу довольно сносный по тем голодным временам академический паек.

Но так продолжалось недолго. В 1922 году без суда, на так называемом «философском пароходе», организованном по инициативе Ленина, из страны были высланы 160 ученых и литераторов. Среди них был и Бердяев.

Он поселяется во Франции . И с ним вновь происходит довольно явственная метаморфоза — он уходит в богоискательство.

Впрочем, Николай Александрович часто менял свои «вехи» и мировоззрения. Сравним две цитаты:

"У нас никогда не было государственной идеологии. Русский дух не может признать верховенства государственной идеи. Русским людям присущ своеобразный анархизм".

Это из книги Бердяева начала 1920-х годов. А вот другая цитата из бердяевского же сборника 1940-х годов:

"Россия — самая государственная и самая бюрократическая страна в мире. Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, величайшую империю".

Философ Николай Александрович Бердяев (справа), его супруга Лидия Бердяева (слева), писатель и переводчица Аделаида Герцык-Жуковская (в центре). Крым . Начало ХХ века. Так кто же такой, по Бердяеву, русский человек: анархист или государственник? Нет ответа, не дает ответа… как гоголевская птица-тройка.

А вот еще, Бердяева же, цитата: Россия — страна крайностей. А чуть ниже: русские крайние и в своей срединности…

Видный философ Русского Зарубежья Иван Александрович Ильин называл подобные умственные «шараханья» и несоответствия у Бердяева точным и емким определением — «белибердяевщина»…

Бердяев в эмиграции написал много книг: «Философия неравенства», «Смысл истории», «Возрождение средневековья», «Русская идея»…

В эти годы в мире происходят: великая депрессия, коллективизация, приход к власти Гитлера, победное шествие ГУЛАГа по стране освобожденного пролетариата, аншлюс Австрии , захват Германией Чехии , раздел Польши , мировая война…

"Уже в самом начале освобождения Парижа, — вспоминал Бердяев, — произошло в нашей жизни событие, которое было мною пережито очень мучительно. После мучительной болезни умер наш дорогой Мури". Поясню: Мури — это любимый кот Николая Александровича…

А после окончания войны Бердяев принял советское гражданство, но в СССР не поехал.

В 1942-1948 годах он был семь раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Но как-то не сложилось.

Многие говорили: Бердяев вполне мог стать крупным политическим деятелем. Но не стал — помешал аристократический радикализм и постоянная «смена вех». Он мог стать блестящим писателем, но, по верному замечанию одного из современников, этот его незаурядный дар был похож на запушенный сад, безнадежно заросший бурьяном.

Русский философ Николай БердяевО Бердяеве можно сказать так: в прошлом у него было великое будущее…

Иван Александрович Ильин верно подметил, что всю философию Бердяева в целом надо воспринимать как публицистику, не прошедшую критический отбор. Независимо от того, поносит Бердяев что-либо или превозносит, считал Ильин, то, что Николай Александрович при этом создает, это всегда «его субъективные химеры». А посему — «мудро будет поступать тот, кто будет читать и слушать Бердяева с крайней осторожностью»…

А впрочем, Николаю Александровичу повезло: и с «философским пароходом», и с наследством, которое он получил в эмиграции — ведь многие туда прибыли нищими. А главное — с тем, что он мог себе позволить, посиживая в удобном кресле в своем доме в парижском предместье, менять «вехи» и не опасаться ни за какие последствия.

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