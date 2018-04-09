«В качестве сомнений нет!». Уральцы представили уникальную титановую продукцию на выставке в Москве

Выставочный форум прошел в 75-м павильоне ВДНХ с 4 по 6 апреля. Ключевую его часть заняло экспонирование продукции предприятий двигателестроения: авиационных, ракетных, автомобильных, транспортных, судовых и индустриальных двигателей, средств послепродажного обслуживания. Также представлена продукция смежных с двигателестроением отраслей, в том числе металлургии, агрегато— и приборостроения, аппаратуры по автоматизации процессов стендовых и летных испытаний двигателей, средства неразрушающего контроля и исследовательской аппаратуры, обеспечивающей получение высококачественной конкурентоспособной продукции.

В рамках форума прошел Научно-технический конгресс по двигателестроению. На нем рассмотрены вопросы создания и производства двигателей различного назначения. Участники обсудили проблемные вопросы по всему жизненному циклу двигателей, в том числе организации послепродажного обслуживания и средствам его обеспечения, создание новых материалов, технологических процессов и оборудования, вопросы интеграции двигателя в силовую установку летательного аппарата, а также экологические проблемы.

В работе выставки приняли участие ВУЗы, отраслевые НИИ, разработчики и производители, металлурги и фирмы, обеспечивающие поставку инновационного оборудования для изготовления и контроля деталей и узлов двигателей для авиации, космоса, флота и других сфер.

Для российских производителей одна из важнейших целей форума — установление и дальнейшее развитие деловых связей.

Среди десятков любопытных экспозиций особый интерес вызвал стенд уральской титановой корпорации ВСМПО-АВИСМА , которая является крупнейшим в мире интегрированным производителем всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов для многих отраслей промышленности. На стенде был представлен широкий спектр титановой продукции предприятия — это лопатки, кольца, штамповки, катушки, используемые в конструкциях двигателей, и продукция общего назначения — трубы, прутки, листы и плиты.

Как рассказал РИА «ФедералПресс» директор департамента продаж для авиационного рынка Дмитрий Охлопков, «на экспозиции ВСМПО-АВИСМА впервые представлена новая продукция из интерметаллидного сплава, которая на сегодняшний день активно продвигается институтом ВИАМ и передовыми двигателестроительными предприятиями».

«На этой выставке мы предложили нашим имеющимся и потенциальным заказчикам новые сплавы и их применение в новых двигателях, — сообщил заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту Олег Ледер . — Цель нашей экспозиции и основная цель всего форума — это, конечно же, активная и неутомимая встреча с заказчиками и проведение деловых переговоров».

ВСМПО-АВИСМА постоянно участвует не только во всех российских программах по созданию новых двигателей и модернизации серийных, но также во многих совместных и международных проектах.

Еще большему усовершенствованию качества продукции должна способствовать модернизация нормативно-отраслевой документации. «Сегодня используется документация 1980-х годов, — сказал РИА „ФедералПресс“ ведущий специалист кузнечного производства ВСМПО-АВИСМА Алексей Шибанов. — После пересмотра отраслевых стандартов качество нашей продукции еще больше вырастет».

Для реализации этих целей, по его словам, требуются законодательные изменения и уточнения в свете современных производственных подходов.

Основной целью корпорации было и остается обеспечение высококачественной продукции всех предприятий, которые заинтересованы в титановых полуфабрикатах.

«Наша продукция сегодня хороша настолько, что в ней не сомневаются лучшие западные концерны», — подчеркнул Алексей Шибанов.

Авторитетность системы обеспечения качества продукции корпорации из Верхней Салды подтверждается непрерывными крупными заказами со стороны таких безупречных компаний, как Boeing , Airbus, General Electric Pratt&Whitney , Rolls-Royce, SNECMA, Goodrich и ряда других.

К слову, даже команда Renault из «Формулы-1» для своих болидов выбрала именно уральский титан.