Росатом планирует выкупить 50% самарского ГУП СО «Экология» 

Подготовку такой сделки изданию подтвердил гендиректор «Экологии» Константин Ряднов. По его словам, акционирование предприятия должно завершиться к концу этого года — 50% акций останутся у регионального правительства в лице министерства имущественных отношений, а другие 50% может приобрести госкорпорация по атомной энергии «Росатом», объединяющая более 360 предприятий атомной отрасли.
"То, чем сейчас занимается ГУП, — утилизация ртутных ламп и градусников — будет передано «Росатому», который должен стать федеральным оператором по обращению с отходами первого и второго классов опасности, — пояснил Ряднов. — Что касается полигона «Преображенка», то у него заканчиваются мощности — там находится более 8 млн тонн отходов, накопленных с момента создания ГУП «Экология» в 1989 году. Нужно проводить рекультивацию, а это порядка 300 млн рублей. У области таких денег нет, а приватизация через акционирование способна решить этот вопрос".
По словам Константина Ряднова, схема «50 на 50» выбрана потому, что за рекультивацию полигона должен отвечать собственник земельного участка (то есть Самарская область), и таким образом риски будут равными.
Из корпорации «Росатом» на момент подготовки в печать данного номера «СО» ответ на запрос редакции не поступил. Все решения по госкорпорации должны быть приняты до ноября этого года. Стоит отметить, что в ГУП «Экология» сейчас есть участок проблемных отходов, занимающийся сбором отходов жидкой ртути, ртутных приборов и ликвидацией ртутных загрязнений. Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в Самарской области ежегодно образуется порядка 4,5 тысэ тонн отходов первого и второго классов опасности.
О готовящейся приватизации ГУП «Экология» знает и руководитель регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских. В назначении Константина Ряднова директором предприятия в конце декабря прошлого года Часовских видит желание областных властей наконец реализовать задуманное: «Может быть, Ряднова и поставили с прицелом на это».
По мнению Виктора Часовских, преобразование ГУП в АО позволит снизить затраты бюджета на его содержание. «Но говорить об этом пока сложно, поскольку сейчас вокруг всей системы обращения с отходами все так закрутилось, а куда это выведет, пока непонятно», — добавляет он.
Эксперты считают, что в процессе приватизации эффективность ГУП «Экология» может вырасти в разы, а поскольку через покупку акций будут выкупаться доли предприятия, это принесет дополнительные инвестиции.