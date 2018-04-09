Росатом планирует выкупить 50% самарского ГУП СО «Экология»

Подготовку такой сделки изданию подтвердил гендиректор «Экологии» Константин Ряднов . По его словам, акционирование предприятия должно завершиться к концу этого года — 50% акций останутся у регионального правительства в лице министерства имущественных отношений, а другие 50% может приобрести госкорпорация по атомной энергии «Росатом», объединяющая более 360 предприятий атомной отрасли.

"То, чем сейчас занимается ГУП, — утилизация ртутных ламп и градусников — будет передано «Росатому», который должен стать федеральным оператором по обращению с отходами первого и второго классов опасности, — пояснил Ряднов. — Что касается полигона «Преображенка», то у него заканчиваются мощности — там находится более 8 млн тонн отходов, накопленных с момента создания ГУП «Экология» в 1989 году. Нужно проводить рекультивацию, а это порядка 300 млн рублей. У области таких денег нет, а приватизация через акционирование способна решить этот вопрос".

По словам Константина Ряднова, схема «50 на 50» выбрана потому, что за рекультивацию полигона должен отвечать собственник земельного участка (то есть Самарская область ), и таким образом риски будут равными.

Из корпорации «Росатом» на момент подготовки в печать данного номера «СО» ответ на запрос редакции не поступил. Все решения по госкорпорации должны быть приняты до ноября этого года. Стоит отметить, что в ГУП «Экология» сейчас есть участок проблемных отходов, занимающийся сбором отходов жидкой ртути, ртутных приборов и ликвидацией ртутных загрязнений. Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в Самарской области ежегодно образуется порядка 4,5 тысэ тонн отходов первого и второго классов опасности.

О готовящейся приватизации ГУП «Экология» знает и руководитель регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских . В назначении Константина Ряднова директором предприятия в конце декабря прошлого года Часовских видит желание областных властей наконец реализовать задуманное: «Может быть, Ряднова и поставили с прицелом на это».

По мнению Виктора Часовских, преобразование ГУП в АО позволит снизить затраты бюджета на его содержание. «Но говорить об этом пока сложно, поскольку сейчас вокруг всей системы обращения с отходами все так закрутилось, а куда это выведет, пока непонятно», — добавляет он.

Эксперты считают, что в процессе приватизации эффективность ГУП «Экология» может вырасти в разы, а поскольку через покупку акций будут выкупаться доли предприятия, это принесет дополнительные инвестиции.