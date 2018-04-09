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Бумаги «Русала» на Московской бирже обрушились на 30%, En+ — на 20%
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Бумаги «Русала» на Московской бирже обрушились на 30%, En+ — на 20% 

Rambler News Service 1 час назад
9 апреля по состоянию на 10:11 по московскому времени глобальные депозитарные расписки «Русала» снижаются на 29,95% и составляют 19,83 руб. за бумагу.
Глобальные депозитарные расписки En+ снижаются на 20,31% — до 465 руб.
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