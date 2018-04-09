5 библиотек запада Москвы станут тематическими 

В Москве откроются библиотеки комиксов, ремесел и научных технологий. Проект предполагается реализовать до конца года. Более 50 городских читален начнут работать в новом формате — они превратятся в культурные площадки, посвященные науке, творчеству, различным видам искусства и хобби.
У каждой из них будет уникальный дизайн, название и определенный книжный фонд. Обновление библиотек проходит в рамках программы «Точки роста» столичного Департамента культуры.
Проект «Точки роста» создали для тех библиотек, где все еще оставался дефицит читательской аудитории. Руководители учреждений выслушали идеи и пожелания своих сотрудников, а также постоянных посетителей о том, как привлечь людей, на основе этих мнений и были созданы проекты обновления каждой читальни.
«Сегодня, когда культурное предложение в городе весьма насыщенно, библиотеки ищут свою уникальность и придумывают новые форматы работы. Руководителями библиотек были представлены предложения по обновлению от трех до семи читален в каждом округе, каждый проект рассматривался и защищался в Департаменте культуры города Москвы или дирекции по развитию культурных центров. Проекты очень разные, где-то используют совершенно новую идею для данной библиотеки, а где-то — собираются развивать уже опробованные практики, — приглашает москвичей оценить преобразования и инновации в библиотечной сфере руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров. Мария Рогачева. Напомним, что в программу «Точки роста» вошли пять библиотек и нашего округа. Это: библиотека № 202 на Кастанаевской, детская библиотека № 211, на Большой Дорогомиловской, центральная библиотека № 197 имени А. А. Ахматовой на Крылатских Холмах, библиотека № 223 в Солнцеве, детская библиотека № 208 — Центр культурного наследия В. И. Даля на Беловежской. Цель нового проекта «Точки роста» — обновить районные библиотеки и преобразовать их в уникальные профильные читальни, которые станут центром притяжения для местных жителей всех возрастов.