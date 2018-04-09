5 библиотек запада Москвы станут тематическими

Москве откроются библиотеки комиксов, ремесел и научных технологий. Проект предполагается реализовать до конца года. Более 50 городских читален начнут работать в новом формате — они превратятся в культурные площадки, посвященные науке, творчеству, различным видам искусства и хобби.

У каждой из них будет уникальный дизайн, название и определенный книжный фонд. Обновление библиотек проходит в рамках программы «Точки роста» столичного Департамента культуры.

Проект «Точки роста» создали для тех библиотек, где все еще оставался дефицит читательской аудитории. Руководители учреждений выслушали идеи и пожелания своих сотрудников, а также постоянных посетителей о том, как привлечь людей, на основе этих мнений и были созданы проекты обновления каждой читальни.