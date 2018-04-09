Банк «Зенит» приобрел 13 тыс. кв м в БЦ «Лотос» на юго-западе Москвы

По ее словам, в здании разместится штаб-квартира банка. До последнего времени подразделения "Зенита" располагались в нескольких бизнес-центрах в разных районах Москвы — это неудобно с точки зрения логистики и организации рабочего процесса, приводит издание слова начальника департамента административного и документационного обеспечения Юрия Русакова.

Офисный комплекс класса А «Лотос» общей площадью 151,9 тысячи квадратных метров построен в 2014 году на Одесской улице, недалеко от станции метро «Нахимовский проспект».

Рыночная стоимость офисов в этом районе может составлять 150 тысяч рублей за 1 квадратный метр, рассказал газете управляющий партнер S. A. Ricci Алексей Богданов . Таким образом, покупка площадей в «Лотосе» могла обойтись «Зениту» в 1,9 миллиарда рублей. С этой оценкой согласен управляющий партнер ILM Андрей Лукашев: он называет около 2 миллиардов рублей.

Учитывая то, что эти площади в «Лотосе» были в продаже довольно давно, а «Зенит» — партнер и кредитор MR Group по многим проектам, он не исключает, что сделка могла включать в себя какие-либо взаимозачеты, пишет издание. Старкова подтверждает газете, что «Зенит» кредитовал MR Group, но сумму долга не раскрывает, подчеркивая, что сделка полностью денежная. Директор направления продажи и приобретения отдела офисных помещений CBRE Александр Пятин называет сделку MR Group с «Зенитом» крупнейшей на рынке офисной недвижимости в этом году.