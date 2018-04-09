Во Владивостоке накажут нелегальных предпринимателей на набережной Цесаревича

Состоялся рейд.

[See image gallery at prim.news]

Сегодня в рейд по соблюдению законодательства гражданами и предприятиями всех форм собственности совместно с представителями административно-территориального управления Ленинского района отправились и сотрудники полиции. Главным местом, которое посетили проверяющие, стала набережная Цесаревича, сообщает пресс-служба администрации Владивостока

Как известно, с наступлением тепла некоторые «предприимчивые» граждане решили организовать здесь прокат велосипедов, гироскутеров, детских машин и работу батутов и других аттракционов. При этом никто из «прокатчиков» не несёт ответственность за безопасность детей на этих аттракционах.

Как подчеркнули представители Центра судоремонта «Дальзавод» , который и является собственником территории, недобросовестные предприниматели работают здесь без разрешения. На просьбу прекратить свою деятельность отвечают отказом, поэтому собственники и попросили помощи у полиции и городской администрации.

«На территории набережной, прямо на прогулочной зоне, занимаются несанкционированной предпринимательской деятельностью. Неоднократно мы рекомендовали им прекратить свою деятельность, но они категорически отказываются», — отметил Альфред Оденёв, начальник отдела контрольно-пропускных пунктов «Дальзавода».

Он также добавил, что сейчас собственники территории готовят документы для передачи в следственные органы и прокуратуру для дальнейшего привлечения незаконных предпринимателей к ответственности.