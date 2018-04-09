В сети появились фото новой формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон 

В Интернете появились фотографии предположительного комплекта игровой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2018/19. Изображения опубликовал Footyheadlines. Командные футболки выполнены в красном цвете с черными горизонтальными полосами, увеличивающимися к низу. Шорты комплекта предположительно будут простого черного цвета. Официально о новой форме манкунианцев будет объявлено в мае. «Манчестер Юнайтед» после 32 матчей занимает вторую строчку в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 71 очко. На первом месте — «Манчестер Сити» (84), на третьем — «Ливерпуль» (67).
🔴⚫ BLACK SHORTS. Manchester United 18-19 Home kit leaked: https://t.co/gExxmGJI8m
— Footy Headlines (@Footy_Headlines) 7 апреля 2018 г.