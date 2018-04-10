Дороги промыли в районе Хамовники

В рамках месячника по благоустройству сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» промыли тротуары и проезжую часть в Хамовниках. Об этом стало известно 9 апреля.

— Специалисты весной ежедневно проводят промывку дорог. Это нужно для того, чтобы очистить тротуары и проезжую часть от оставшихся после зимы реагентов. На данный момент работы проводят дважды в день. В летнее время года это число может увеличиваться до четырех, чтобы в городе было не так жарко, — рассказал первый заместитель директора ГБУ «Жилищник» Владимир Третьяков

Кроме того, в рамках месячника по благоустройству проводятся работы по прогребанию газонов, промывке знаков, окраске малых архитектурных форм, удалению сухостойных и аварийных деревьев.