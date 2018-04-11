В сто раз чувствительнее: детище сибирских учёных отыщет драгоценные металлы

Учёные Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН (ИАиЭ СО РАН) и Института геохимии Сибирского отделения РАН (ИГХ СО РАН) создали прибор для быстрого анализа геологических проб. По чувствительности к таким драгоценным металлам, как золото, серебро, платина и палладий, оборудование не имеет аналогов, превосходя ближайших конкурентов в сто раз.

"В оборудовании применён метод, который позволяет в сто раз снизить пределы обнаружения в породах драгоценных металлов — золота, серебра, платины, палладия. Обычно предел обнаружения — это один грамм на тонну, у нас он — десять миллиграммов на тонну", — объясняет Владимир Лабусов из ИАиЭ СО РАН, чьи слова приводит ТАСС

Принцип работы прибора чрезвычайно прост. По сути, это спектральный анализ. Каждый химический элемент, будучи раскалён до свечения, излучает свет строго определённой длины волны, индивидуальной, как отпечатки пальцев. В созданной сибирскими учёными установке образцы погружаются в плазму электрической дуги и превращаются в раскалённый газ. Яркие вспышки на ожидаемых длинах волн и маркируют наличие искомых металлов.

Однако, как и всегда в таких случаях, чтобы реализовать одну простую идею, нужно решить массу сложных технических проблем. Например, написать компьютерные программы, которые эффективно опознают нужные линии в наборе из десяти тысяч образцов спектра.

Зато теперь, когда прибор готов к применению, можно пользоваться всеми его преимуществами. Помимо уже упомянутой высокой чувствительности, это скорость работы. Ведь образцы не нужно растворять, как это делается при применении других методов. К тому же такой подход позволяет не только зафиксировать наличие драгоценного металла, но и определить химический состав породы, а это важно для тех, кто будет разрабатывать технологию извлечения.

Казахстана и Прибор уже применяется для геологической разведки некоторыми компаниями России Узбекистана . Вместе с тем учёные продолжают его совершенствовать.

Напомним, что ранее «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) писали о том, как искать золото помогают термиты, а алмазы — редкие африканские растения и рентген, а ещё об уникальной сейсмостанции для разведки нефти и газа и о гравиметре, который поможет искать полезные ископаемые.