Сибирские ученые планируют создать принтер по металлу и керамике вместе с предприятием ОПК 

НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Ученые Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ) Сибирского отделения РАН создали опытный образец 3D-принтера для изготовления металлических деталей — они планируют доработать технологию, чтобы печатать изделия не только из металла, но и из керамики. Индустриальным партнером готово выступить предприятие «Институт прикладной физики», которое выпускает оборонную и гражданскую продукцию, рассказал ТАСС научный руководитель ИАиЭ СО РАН Анатолий Шалагин.
"Наш институт разработал 3D-принтер по металлу, сделан опытный образец — изготовление деталей на таком 3D-принтере у нас в стране реализовано впервые. В России закуплено много иностранного оборудования для аддитивных технологий, но особый интерес представляют отечественные разработки. Принтером заинтересовался Институт прикладной физики (АО «ИПФ», выпускает оборонную и гражданскую продукцию — прим. ТАСС) — он готов стать индустриальным партнером и финансировать разработку", — рассказал Шалагин.
По словам ученого, предприятие заинтересовалось принтером в плане выпуска гражданской продукции — с его помощью оно сможет печатать детали для своих производств, в том числе из керамических материалов.
Новосибирское АО «Институт прикладной физики» выпускает неуправляемые авиационные ракеты и снаряды для постановки ложных целей, среди гражданской продукции — рентген— аппараты. Контрольный пакет акций принадлежит НПО «Курганприбор», частью акций владеет концерн «Калашников».