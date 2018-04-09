Сибирские ученые планируют создать принтер по металлу и керамике вместе с предприятием ОПК

НОВОСИБИРСК , 9 апреля. / ТАСС /. Ученые Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ) Сибирского отделения РАН создали опытный образец 3D-принтера для изготовления металлических деталей — они планируют доработать технологию, чтобы печатать изделия не только из металла, но и из керамики. Индустриальным партнером готово выступить предприятие «Институт прикладной физики», которое выпускает оборонную и гражданскую продукцию, рассказал ТАСС научный руководитель ИАиЭ СО РАН Анатолий Шалагин.

"Наш институт разработал 3D-принтер по металлу, сделан опытный образец — изготовление деталей на таком 3D-принтере у нас в стране реализовано впервые. В России закуплено много иностранного оборудования для аддитивных технологий, но особый интерес представляют отечественные разработки. Принтером заинтересовался Институт прикладной физики (АО «ИПФ», выпускает оборонную и гражданскую продукцию — прим. ТАСС) — он готов стать индустриальным партнером и финансировать разработку", — рассказал Шалагин.

По словам ученого, предприятие заинтересовалось принтером в плане выпуска гражданской продукции — с его помощью оно сможет печатать детали для своих производств, в том числе из керамических материалов.