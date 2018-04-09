Казнь на электрическом стуле: что чувствует человек

Казнь на электрическом стуле еще недавно считалась одним из самых гуманных способов умерщвления преступников. Однако за годы применения выяснилось, что такой вид казни отнюдь не является полностью безболезненным, а напротив, может причинить осужденному ужасные мучения. Что же может произойти с человеком, попавшим на электрический стул?

История электрического стула

Преступников стали казнить на электрическом стуле в конце XIX столетия, когда сторонники «прогрессивного» общества решили, что ранее существующие виды казней, такие, как сожжение на костре, повешение и обезглавливание, негуманны. С их точки зрения, преступник не должен дополнительно страдать в процессе казни: ведь у него и так отнимают самое дорогое — жизнь.

Считается, что первая модель электрического стула была изобретена в 1888 году Гарольдом Брауном, работавшим в компании Томаса Эдисона . По другим данным, изобретателем электрического стула стал стоматолог Альберт Саутвик. [С-BLOCK]

Суть экзекуции такова. Осужденному выбривают наголо макушку и заднюю часть голени ноги. Затем туловище и руки накрепко привязывают ремнями к креслу, изготовленному из диэлектрика, с высокой спинкой и подлокотниками. Ноги крепят при помощи специальных зажимов. Вначале преступникам завязывали глаза, затем стали надевать на голову капюшон, а в последнее время — специальную маску. Один электрод прикрепляют к голове, на которую надевают шлем, другой — к ноге. Палач включает кнопку рубильника, который пропускает через тело переменный ток силой до 5 ампер и напряжением от 1700 до 2400 вольт. Обычно казнь занимает около двух минут. Подаются два разряда, каждый включается на одну минуту, перерыв между ними составляет 10 секунд. Смерть, которая должна наступить от остановки сердца, в обязательном порядке фиксирует врач.

Впервые данный метод казни был применен 6 августа 1890 года в Обернской тюрьме американского штата Нью-Йорк к Уильяму Кеммлеру, осужденному за убийство своей любовницы Тилли Зайглер.

Вплоть до настоящего времени в США были казнены таким образом более 4 тысяч человек. Также подобный вид казни применялся на Филиппинах . На электрическом стуле окончили свою жизнь и супруги- коммунисты Юлиус и Этель Розенберг , работавшие на советскую разведку.

«Лжегуманная» процедура

Предполагалось, что при пропускании через тело электрического тока человек умрет сразу. Но это случалось не всегда. Нередко очевидцам приходилось наблюдать, как люди, посаженные на электрический стул, бились в конвульсиях, прокусывали себе язык, изо рта у них шли пена, кровь, глаза вылезали из глазниц, происходило непроизвольное опорожнение кишечника и мочевого пузыря. Некоторые во время казни издавали пронзительные крики… Практически всегда после подачи разряда от кожи и волос осужденного начинал идти легкий дымок. Также были зафиксированы случаи, когда у человека, сидящего на электрическом стуле, загоралась и взрывалась голова. Довольно часто обгоревшая кожа «приклеивалась» к ремням и сиденью. Тела казненных оказывались, как правило, такими горячими, что к ним было невозможно притронуться, а в помещении потом еще долго витал «аромат» жженой человеческой плоти.

В одном из протоколов описан эпизод, когда на протяжении 15 секунд на осужденного воздействовали разрядом в 2450 вольт, однако через четверть часа после процедуры тот был все еще жив. В результате экзекуцию пришлось повторить еще трижды, пока преступник наконец не умер. В последний раз у него даже расплавились глазные яблоки. [С-BLOCK]

В 1985 году в штате Индиана Уильяма Вэндивера аж пять раз подвергали ударам током. Чтобы убить его, понадобилось целых 17 минут.

По словам специалистов, при воздействии такого высокого напряжения человеческое тело, включая мозг и другие внутренние органы, буквально поджаривается заживо. Даже если смерть наступает достаточно быстро, то как минимум человек ощущает во всем теле сильнейший мышечный спазм, а также острую боль в местах соприкосновения с кожей электродов. После этого обычно происходит потеря сознания. Вот воспоминания одного из выживших: «Во рту был вкус холодного арахисового масла. Я почувствовал, как горят мои голова и левая нога, так что из всех сил старался вырваться из пут». 17-летний Вилли Фрэнсис, севший на электрический стул в 1947 году, кричал: «Выключите! Дайте мне дышать!»

Неоднократно казнь становилась мучительной в результате различных сбоев и неполадок. Так, 4 мая 1990 года, когда казнили преступника Джессе Д. Таферо, произошло возгорание синтетической прокладки под шлемом, и осужденный получил ожоги третьей-четвертой степени. Аналогичное приключилось и 25 марта 1997 года с Педро Мединой. В обоих случаях пришлось включать ток несколько раз. В общей сложности процедура казни заняла 6-7 минут, так что ее никак нельзя было назвать быстрой и безболезненной.

Большой резонанс вызвала история с убийцей целой семьи Алленом Ли Дэвисом, которому перед казнью заклеили кожаной лентой не только рот (вместо кляпа), но и нос. В итоге он задохнулся.

Стул или укол?

Со временем стало понятно, что «гуманная» казнь на самом деле зачастую представляет собой мучительную пытку, и ее применение ограничили. Правда, кое-кто считает, что дело тут вовсе не в гуманности, а в дороговизне процедуры.

В настоящее время казнь на электрическом стуле применяется только в шести американских штатах — Алабаме, Флориде, Южной Каролине, Кентукки, Теннесси и Виргинии. Причем осужденному предлагают на выбор — электрический стул или смертельная инъекция. В последний раз вышеупомянутая мера была применена 16 января 2013 года в Виргинии к Роберту Глисону, который специально убил двух своих сокамерников, чтобы пожизненное заключение ему заменили смертным приговором.

Кроме того, в США действует закон: если после третьего разряда приговоренный выживает, то он получает помилование: мол, значит, такова воля Божья…