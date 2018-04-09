Экс-глава Лондонской биржи Ксавье Роле может войти в совет директоров «Фосагро»

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Совет директоров "Фосагро" утвердил список кандидатов в новый состав совета для избрания на годовом общем собрании акционеров. Экс-глава Лондонской биржи Ксавье Роле может войти в совет в качестве независимого директора, сообщает компания.

Возможное избрание Роле «усилит совет директоров компании, расширив набор знаний, навыков и опыта его членов, и будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления „Фосагро“, отмечается в сообщении.

Собрание акционеров „Фосагро“ запланировано на 30 мая 2018 года в Москве.