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Экс-глава Лондонской биржи Ксавье Роле может войти в совет директоров «Фосагро»
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Экс-глава Лондонской биржи Ксавье Роле может войти в совет директоров «Фосагро» 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Фосагро" утвердил список кандидатов в новый состав совета для избрания на годовом общем собрании акционеров. Экс-глава Лондонской биржи Ксавье Роле может войти в совет в качестве независимого директора, сообщает компания.
Возможное избрание Роле «усилит совет директоров компании, расширив набор знаний, навыков и опыта его членов, и будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления „Фосагро“, отмечается в сообщении.
Помимо Роле, на позиции независимых директоров выдвинуты председатель совета директоров компании Свен Омбудстведт, председатель комитета по аудиту Маркус Роудс, экс-глава ЮНЕСКО Ирина Бокова, а также независимые директора Джим Роджерс, первый проректор Санкт-Петербургского горного университета Наталья Пашкевич и президент Московской школы управления „Сколково“ Андрей Шаронов.
Остальные кандидаты входят в действующий состав совета директоров. Это заместитель председателя совета директоров Андрей Гурьев (старший), председатель правления, генеральный директор „Фосагро“ Андрей Гурьев (младший), председатель комитета по управлению рисками Иван Родионов и член правления Михаил Рыбников.
Собрание акционеров „Фосагро“ запланировано на 30 мая 2018 года в Москве.
Фосагро» занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основными владельцами компании являются структура зампредседателя совета директоров «Фосагро» Андрея Гурьева — старшего и членов его семьи — их доля в уставном капитале составляет 48,48% акций. Еще 19,35% контролирует ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко. В свободном обращении находятся около 25,87% акций, в репо заложено 2,117% уставного капитала компании.
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