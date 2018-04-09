Гибель супружеской пары расследуют в Туруханске

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю , вечером 6 апреля сестре погибшей женщины позвонила воспитатель детского сада и сообщила, что ее племянника до сих пор не забрали из садика.

Девушка привела мальчика домой и через закрытую изнутри дверь услышала плач младшего полуторогодовалого племянника. Она вызвала полицию, дверь взломали. В квартире обнаружили два тела с ножевыми ранениями.