Гибель супружеской пары расследуют в Туруханске 

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю, вечером 6 апреля сестре погибшей женщины позвонила воспитатель детского сада и сообщила, что ее племянника до сих пор не забрали из садика.
Девушка привела мальчика домой и через закрытую изнутри дверь услышала плач младшего полуторогодовалого племянника. Она вызвала полицию, дверь взломали. В квартире обнаружили два тела с ножевыми ранениями.
Соседи семьи рассказали, что в тот день супруги бурно выясняли отношения, а дальнейшее им неизвестно. Расследование уголовного дела взял на контроль исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю Александр Расстрыгин.