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В Москве обнаружили тело девушки из Кировской области: по версии полиции, кировчанка совершила суицид
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В Москве обнаружили тело девушки из Кировской области: по версии полиции, кировчанка совершила суицид 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Девушка из Вятскополянского района совершила суицид в Москве. Об этом сообщает портал progorod43.ru.
Она жила в Москве. В феврале этого года она пропала, ее искали полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В ориентировке сообщалось, что кировчанка 6 февраля 2018 года ушла из дома в неизвестном направлении. С тех пор ее никто не видел.
3 апреля на форуме волонтеров появилась информация, что девушка погибла. Друзья погибшей рассказали, что произошло.
«У кировчанки осталась 11-летняя дочь. Вся семья очень тяжело переживает трагедию. В полиции рассказывают, что девушка совершила суицид. Тело нашли у многоэтажки. Родные уверены, что она не могла этого сделать, не было причин», — говорит знакомая кировчанки.
На днях девушку похоронили.
Фото — progorod43.ru
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 Ещё 2 источника 
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