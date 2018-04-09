В Москве обнаружили тело девушки из Кировской области: по версии полиции, кировчанка совершила суицид

Девушка из Вятскополянского района совершила суицид в Москве . Об этом сообщает портал progorod43.ru.

Она жила в Москве. В феврале этого года она пропала, ее искали полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В ориентировке сообщалось, что кировчанка 6 февраля 2018 года ушла из дома в неизвестном направлении. С тех пор ее никто не видел.

3 апреля на форуме волонтеров появилась информация, что девушка погибла. Друзья погибшей рассказали, что произошло.

«У кировчанки осталась 11-летняя дочь. Вся семья очень тяжело переживает трагедию. В полиции рассказывают, что девушка совершила суицид. Тело нашли у многоэтажки. Родные уверены, что она не могла этого сделать, не было причин», — говорит знакомая кировчанки.

На днях девушку похоронили.

Фото — progorod43.ru