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В понедельник в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения
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В понедельник в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения 

АиФ Санкт-Петербург 46 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге ограничат движение по нескольким улицам, сообщает пресс-служба ГАТИ. Очередные изменения в транспортной схеме вступят в силу в понедельник, 9 апреля.
В связи с прокладкой водопровода до 10 апреля будет ограничено движение по Кантемировской улице. До 22 апреля из-за ремонтных работ будет затруднен проезд на участку улицы Бутлерова от Новороссийской улицы до проспекта Науки.
До 1 мая ограничат проезд транспорта в районе дома №128 по набережной Обводного канала: там будут размещать пешеходную галерею. До 14 мая ремонт Бухарестской улицы ограничит движение по участку от Касимовской улицы до улицы Салова.
Наконец, до 15 октября водители не смогут проехать по Муринской дороге от Пейзажной улицы до Васнецовского проспекта. Там будут прокладывать инженерные сети.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.
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