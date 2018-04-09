Славяне и германцы: какой этнос древнее

Единого мнения о точной дате этнографического самоопределения славян и германцев у современных ученых нет: обозначить четкие временные границы зарождения того или иного этноса — непростая задача даже для специалистов.

«Послепотопная» версия

Гипотеза Нестора Летописца, изложенная им в «Повести временных лет», в частности, говорит о «распределении территорий» между племенами после Всемирного потопа. География распространения славян в изложении Нестора — северные и западные страны — их около двух десятков — а в числе новых обитателей — представители порядка полутора десятков племен: литвы, чуди, перьми, печеры, мери и многих других.

Если сопоставить версию Нестора Летописца о практически допотопном существовании славян с научными гипотезами о возможной дате Всемирного потопа на земле (от 5,5 тыс. лет до 8,1 тыс. лет до н. э.), то, конечно, славяне этнографически будут постарше германцев.

Гипотеза Иордана

В трудах готского историка Иордана славяне называются склавенами. Этот византийский исследователь VI века считал, что предками их были венеты — именно из них славяне выделились в самостоятельный этнос. По этой версии, этнографическое самоопределение славян начало происходить в V-VI веках. А к XIII веку из полутора десятка восточнославянских племен сформировалась древнерусская народность.

Их открыл Юлий Цезарь

Впервые германцев как этнос признали римляне в I веке до н. э. благодаря завоеваниям великого полководца Юлия Цезаря, который, завладев Галлией, вышел к Рейну и там сражался с германцами. Постепенно продвигаясь по германским землям, в том же I веке римляне получили возможность наблюдать и впоследствии описывать географию расселения германских племен и особенности их жизни.

Однако о германцах упоминал еще во времена Александра Македонского (IV до н. э.) греческий мореплаватель Пифей, путешествовавший у берегов Средиземноморья. Соответственно, эти племена образовались еще раньше.

Существовали ли германцы вообще

В древности непросто было идентифицировать принадлежность к тому или иному племени. Римляне, к примеру, относили к германцам всех, кто не был похож на кельтов (галлов) или кочевников-сарматов. Древнеримский историк Тацит и вовсе причислял к германцам венетов по той простой причине, что те внешне смахивают на сарматов еще меньше. Он в этой связи выступил никудышным этнографом.

Вследствие этой этнографической путаницы ученые не раз задавали себе вопрос, а существовали ли вообще германцы как этнос? Однако установлено, что германцев от кельтов-галлов, тех, с кем в основном их путали, отличали определенные гаплогруппы: R1b-U106, I1a и R1a-Z284. Они встречаются в Ютландии и на юге Скандинавии — это ареал возникновения германского этноса.

Необходимо добавить, что славяне и германцы не жили обособленно друг от друга. Активно смешиваться между собой они начали особенно в IV— V веках — в это время славяне присоединились к германцам в походе на Западную Римскую империю.