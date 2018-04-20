В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Библионочь-2018»

Главные события акции пройдут 21 апреля на четырех основных площадках: в Самарской областной универсальной научной библиотеке, Самарской областной юношеской библиотеке, Самарской областной детской библиотеке и Самарской областной библиотеке для слепых.

21 апреля, с 18:00 до 22:30, СОУНБ (пр. Ленина, 14а) библиотека станет метафорическим вокзалом, где каждый превратится в настоящего путешественника в поисках скрытых подробностей, известных фактов и смыслов.

Программа:

Квест «Ночной экспресс», холл 1 этажа (12+): 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 — Старт квеста.

"Экскурсионное бюро", отдел регистрации, 1 этаж (6+): 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00 — Экскурсия в книгохранилище и отдел редких книг.

"Игровая", холл 2 этажа (6+): 18:00-21:00 — Территория настольных игр «Время читать»; 18:00-21:00 — Мастер-класс по игре в Го для детей и взрослых.

"Мастерская мысли", многофункциональный зал, 2 этаж (12+): 19:00-20:00 — Мастер-класс по книжным рецензиям от Александра Уланова ; 20:00-22:00 — «Грани моего Я» сеанс интуитивного рисования (6+).

"Зал международных делегаций", отдел литературы на иностранных языках, 2 этаж (12+): 18:00-19:00 — «О чем не говорил Конфуций». Скайп-конференция о китайской литературе с носителями китайского языка; 19:00-20:00 — «Элегантность ёжика». Беседа с носителем французского языка о французской литературе; 21:00-22:00 — «Типичный англичанин». Мастер-класс по английскому языку от Алексея Строгонова.

"Театральный зал", конференц-зал, 1 этаж (12+): 21:30-22:30 — Читка пьесы «Точки на временной оси».

"Зал ожидания", холл 1 этажа (6+): 18:00-19:00 — Спектакль литературной студии «Лабиринт творчества»; 19:00-20:00 — «Французский час». Выступление чтецов, музыкантов, французских литераторов; 20:00-21:00 — Плэйбэк-театр; 21:00-22:30 — «Время звучать!»

"Билет на балет", отдел искусств, 2 этаж (6+): 19:00-20:00 — Творческая встреча с заслуженной артисткой России Мариной Дворянчиковой.

Самарская областная юношеская библиотека (пр. Ленина, 14) с 19:00 обещает насыщенную программу. Гости вечера будут рассматривать книгу как волшебный первоисточник всех искусств — театра, изобразительного искусства, кинематографа.

Программа мероприятия:

18:30-19:00 — Торжественное открытие акции «Библионочь» на улице.

19:00-21:00 — Арт-сессия от художественной мастерской «Магия рисования: магические существа».

19:00-20:30 — Спектакль молодежной труппы театра «ШПАМ» «Искусство за донаты».

20:30-22:30 — Мастер-класс от фотоклуба «Иллюминатор» «Ночная съемка и фризлайт», ведущий Даниил Бабонин.

20:30 — 21:30 — Мастер-класс по актерскому мастерству от руководителя театра «ШПАМ» Т. С. Леваковой.

22:00 — Мастер-класс «Что такое комиксы и как они создаются». Ведущий — Антон Вейс.

23:00 — 1:00 — Свободное общение в лаунж-зоне с чаем и настольными играми.

Весь вечер будет работать фотозона Книжная выставка с закладками; Акция «Книга вслепую» — креативный книгообмен — читатели приносят свою книгу в дар и берут себе другую книгу в фирменной упаковке СОЮБ, которая скрывает название книги, но раскрывает ее содержание с помощью яркой цитаты; «Магический нон-стоп» — показ кинофильмов о магии и волшебстве, основанных на лучших литературных произведениях.

21 апреля, с 18:00 до 21:00, в Самарской областной детской библиотеке (ул. Невская, 8) пройдет традиционная программа «Библиосумерки».

Самарская областная библиотека для слепых (ул. Никитинская, 21) в 16:00 приглашает принять участие в программе «Библионочи» «Магия книги»:

16:00 — Литературно-музыкальная гостиная, посвященная годовщине со дня рождения И. С. Тургенева: романсы 18 века в исполнении Натальи Борисовой , литературное путешествие по дворянским усадьбам в произведениях Тургенева.

16:30 — Игры-викторины «Узнай литературного героя по описанию из произведений И. С. Тургенева», аудио-викторина «Голоса книг».

17:00 — Литературно-детективный квест «По следам Шерлока Холмса » — подозреваемые и улики, доказательства и домыслы, ложь и разоблачения, расследование запутанных дел… В течение вечера предстоит сделать выбор, который может изменить все.

18:10 — Библиомагия, или Гадание по классикам. Одним из способов узнать будущее является гадание по книге, содержание которой имеет сильное духовное влияние на человека. Нашей книгой для гадания станет " Евгений Онегин " Пушкина, ведь именно с него, появившегося в печатном варианте уже почти два века, пришла мода на гадания по книге.

18:30 — Мастер-класс «Сделай для себя оберег».

19:00 — Конкурс «Узнать историческое здание города Самары по его барельефу — на ощупь».

19:30 — Литературный салон «Чему учили женские журналы прошлых веков с тифлокоментированием иллюстраций».

19:50 — Караоке «Читаем, поем, отдыхаем!»

20:20 — «Цветаевский пирог и правильные бутерброды от дяди Федора — для самых стойких». Чаепитие. А также «Селфи-шоу» с переодеванием для всех желающих. Весь вечер участники мероприятия будут получать призы за правильные ответы.