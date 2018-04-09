Почему белые рабы в Америке были в 10 раз дешевле черных

Все мы прекрасно знаем, что нынешние темнокожие американцы — потомки рабов, когда-то привезенных из Африки. Но рабами становились не только африканские негры. Ими могли стать и белые. Причем ценились они куда дешевле.

Откуда взялись белые рабы?

«Первые рабы в американских колониях были белыми и происходили из Европы», — сообщает писатель Александр Бушков в книге «Неизвестная война. Тайная история США ».

Например, во времена правления английских монархов Якова II и Карла I в рабство продавали ирландцев. По прокламации 1625 года десятки тысяч политических заключенных или тех, кого преследовали за религиозные убеждения, были отправлены за границу. Они подлежали продаже английским колонистам в Вест-Индии, Вирджинии, на Барбадосе , в Новой Англии . При этом ирландцам не разрешали брать с собой семьи. Их жен и детей также продавали на специальных работорговых аукционах. В 1656 году пришедший к власти Оливер Кромвель приказал отправить 2000 ирландских детей на Ямайку для передачи их английским конкистадорам. Довольно часто белых детей, особенно в портовых городах, просто похищали, чтобы продать работорговцам.

Детей с шестилетнего возраста отправляли на фабрики, где они работали по 16 часов в сутки и где с ними ужасно обращались. Нередко фабричные машины калечили их, и они просто умирали на улице.

Все ради прибыли!

К концу XVII века африканские невольники, которые все еще являлись экзотикой, стоили в среднем 50 английских стерлингов, тогда как раб ирландского происхождения обходился всего в 5 стерлингов. Дело в том, что светлокожих рабов было гораздо больше. Соответственным было и отношение к черным и белым рабам. Дорогих негров берегли, а вот ирландца плантатор мог забить до смерти. А белые рабыни-ирландки часто становились наложницами своих хозяев. Постепенно колонисты додумались до того, что стали «скрещивать» ирландских девушек и женщин с африканцами, чтобы получать невольников-мулатов, стоимость которых была достаточно высокой. Эта практика так широко распространилась, что в 1681 году в США был принят закон, запрещающий ее «с целью производства рабов на продажу». Но защищал он вовсе не права самих невольников, просто такое «спаривание» мешало получать прибыль профессиональным работорговцам. [С-BLOCK]

Более столетия продолжалась торговля белыми рабами. Так, после Ирландского восстания 1798 года еще тысячи ирландцев попали на борт работорговых кораблей, идущих в Америку и Австралию . Многие из них погибали во время плавания, срок которого составлял примерно три месяца: их практически не кормили и никуда не выпускали из трюмов, где они находились закованные в кандалы. «Как будто британские торговцы перенаправили свои суда от африканского берега к побережью Ирландии , и белые слуги ехали во многом в таких же условиях, как и африканские рабы», — писал Уоррен Смит в книге «Белое рабство в колониальной Южной Каролине». Историк Шарон Сэлинджер утверждает: «Разрозненные данные говорят о том, что смертность среди [белых — авт.] слуг в иные разы равнялась смертности [черных] рабов по пути из Африки, а в отдельные периоды и превышала смертность [чернокожих] рабов».

Хотя в 1839 году Англия перестала заниматься работорговлей, английские пираты, захватывая суда, брали в плен пассажиров и членов экипажа и продавали в рабство.

Рабы «по контракту»

Некоторые шли в рабы добровольно. В основном это были бедные английские и ирландские крестьяне и ремесленники, лишившиеся средств к существованию в результате промышленной революции в Англии. Если по каким-то причинам человек хотел переехать в Новый Свет, но у него не было денег, вербовщики предлагали ему подписать контракт, по которому он обязывался в течение пяти лет отработать издержки на положении слуги-раба. По прибытии на место этих ирландцев также продавали с аукциона, просто их называли иначе — «контрактными слугами». Не все дорабатывали положенный срок: некоторые сбегали раньше из-за ужасных условий жизни и труда. Иногда такой раб так и не получал свободы из-за образования новых задолженностей.

Еще одну категорию контрактных слуг, или сервентов, представляли собой осужденные преступники из Европы. Обычно они должны были отработать на хозяев семь лет.

Забытая страница истории

Белые рабы нередко устраивали побеги. Многих ловили, жестоко наказывали, клеймили, а иногда и казнили. Однако кому-то удавалось перебраться на Запад, в пограничные поселения, где они захватывали чужие земли и превращались в скваттеров. Когда колониальные власти пытались согнать их с занятых участков, скваттеры восставали против них с оружием в руках. Иногда они сговаривались с рабами-неграми и поднимали совместные восстания против рабовладельцев. «В 1661 году мятежники под предводительством Фрейда и Клаттона не только сколотили отряд, но раздобыли даже пушки и собирались пройти по всей стране, собирая к себе как белых рабов, так и черных, — и намеревались добиваться свободы для всех…», — рассказывает А. Бушков.

Небольшой части белых рабов, прибывших когда-то из Европы, удалось пробиться «наверх». Кое-кто впоследствии даже вошел в так называемое «высшее общество». Но многие в рабстве не прожили и года. [С-BLOCK]

Объемы торговли белыми рабами упали в XVIII веке в связи с увеличением количества чернокожих невольников из Африки. Тем более что рабство негров было пожизненным, тогда как белых на тот момент можно было обращать в неволю, как правило, лишь на определенный срок. Дети черного раба также становились собственностью его хозяина. Кроме того, африканские негры были более приучены к земледелию.

Сегодня история белого рабства в США старательно замалчивается. Об этом почти нет упоминаний даже в справочниках и учебниках. По-видимому, на то есть свои причины…