«Это второй?»: Пресняков и Подольская заинтриговали поклонников фотографией младенца

Одна из самых узнаваемых пар российского шоу-бизнеса Владимир Пресняков Наталья Подольская смогла сильно заинтриговать своих поклонников в Инстаграме. Произошло это после того, как мужчина выложил в сеть фотографию с ребенком, что вызвало множество вопросов и слухов у Интернет-пользователей.

Популярный певец, композитор и аранжировщик и его супруга в июне 2015 года стали родителями. В их семье родился сын Артемий. А некоторое время назад в сети появились слухи о второй беременности Натальи, которые та сразу же опровергла. Но несколько часов назад Владимир снова спровоцировал разговоры о радостном прибавлении в их семье, опубликовав в личном микроблоге фотографию с новорожденным ребенком. «Вот это счастье», — подписал снимок сам Владимир.

И так как артист не стал раскрывать подробности этой публикации, большинство подписчиков музыканта, только увидев этот кадр в его аккаунте, решили, что в семье знаменитостей произошло пополнение. Впрочем, часть здравомыслящих поклонников Преснякова все же попыталась донести до его фанатов, что это всего лишь архивный кадр. «Это первенец или уже второй?» «Второй? Это супер круто!» «Второй малыш?» «Артёмка, вот ты какой был!» «Это уже второй ребенок?» «Еще один что ли?» «Владимир всех ввёл в заблуждение…» Кстати, пользователи социальной сети выдвинули и еще одну интересную версию. По их мнению, не Владимир стал отцом еще раз, а его старший сын Никита. Записав таким образом Преснякова в дедушки, они заявили, что на снимке его внук.

А во время концерта, посвященного пятидесятилетию Владимира, поздравить своего папу на сцену вышел и его младший сын.