Верховный суд России выявил нарушения при рассмотрении дел в Карелии

Высшая судебная инстанция страны перечислила в частном определении имена причастных к нарушениям восьми судей республики.

Верховный суд РФ выявил грубые нарушения при рассмотрении гражданских дел в Мосгорсуде и Верховной суде Карелии и нижестоящих судах этих регионов, пишет «Коммерсанъ»

По информации издания установлено, что семь судей Верховного суда Карелии грубо нарушили нормы права при рассмотрении иска военного пенсионера Алексея Москаленко , к подаче которого привели грубые нарушения со стороны судьи горсуда Петрозаводска Оксаны Витухиной. Господин Москаленко с 2015 года добивается возмещения ущерба от незаконного списания 40 млн руб. с его счета в Сбербанке . Деньги были списаны на основании не вступившего в силу решения суда первой инстанции. Исполнительный лист выигравшим спор с пенсионером покупателям его бизнеса выдала до истечения срока подачи апелляционной жалобы судья Витухина.

Верховный суд Карелии, а ранее квалификационная коллегия судей региона и руководство Петрозаводского горсуда признали ее действия правомерными, при этом пенсионеру, выигравшему дело в апелляции, списанная сумма возвращена не была. Дело дважды доходило до Верховного суда РФ, который отменял отказные решения судов Карелии и направлял иск господина Москаленко на новое рассмотрение. Принимая такое решение повторно в январе 2018 года, Верховный суд РФ перечислил в частном определении имена причастных к нарушениям в ходе этой тяжбы восьми судей — от судьи первой инстанции Витухиной до члена президиума Верховного суда Карелии Елены Переплесниной. Этот суд дело еще не пересмотрел.

За длительный период рассмотрения элементарного гражданского дела с установленными обстоятельствами судебная система Карелии оказалась не в состоянии защитить гарантированные законом имущественные права гражданина,

По его мнению, к этому могли привести низкая квалификация судей, вызванная отсутствием публичного отбора кандидатов, и безответственность судей за грубые нарушения закона.

ВС РФ архиредко выносит частные определения в адрес судей, но, видимо, у него лопнуло терпение при повторном рассмотрении нашей жалобы, ведь в 2016 году коллегия по гражданским делам ВС РФ уже указывала нижестоящей инстанции на ее ошибки,

— отметил адвокат.