12 апреля в 12:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт круглый стол: «Что может стать альтернативой законопроекту „О „чипировании“ мигрантов?“.
В конце марта депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов выступил с предложением о введении для мигрантов обязанности носить браслеты с чипом, в котором была бы информация о принимающей стороне, сроках пребывания и так далее.
Эта мера повысит эффективность контроля за трудовыми мигрантами, кроме того, браслет с чипом может стать хорошей альтернативой бумажным документам. Отметим, что по статистике МВД России в 2017 году было выявлено более 136 тыс. нарушений среди мигрантов.
— Какие изменения законодательства необходимы для улучшения условий пребывания трудовых мигрантов на территории РФ?
-Каковы основные нарушения законодательства со стороны мигрантов?
-Как облегчить сбор документов для мигрантов?
К участию приглашены:
— председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Ирекович Гильмутдинов;
— президент Общероссийской общественной организации „Федерация мигрантов России“ Вадим Викторович Коженов;
— председатель Центрального Комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ринат Исмагилович Каримов;
— первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Васильевич Емельянов.
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