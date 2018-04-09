Путин. Месяц до инаугурации: Кому Кремль скажет — «до свидания»

До инаугурации Владимира Путина остался всего месяц. 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, в четвертый раз для действующего главы государства, состоится церемония его вступления в должность президента РФ. И чем ближе этот срок, тем острее ощущение аврала в высших эшелонах власти.

Аврал, прежде всего, нарастает на внутриполитическом направлении. По мнению ряда экспертов, дело о миллиардных хищениях «королей госзаказа» — братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых — сделало замену премьера Дмитрия Медведева весьма вероятной. И теперь различные группы российской элиты ожесточенно лоббируют собственных кандидатов на пост председателя правительства.

До инаугурации кандидатура премьера должна быть согласована — как и состав нового кабмина . По одной из версий, о том, какие кресла оказались вакантными, можно судить по результатам проверки Общероссийского народного фронта (ОФН) отчетности органов власти об исполнении государственных программ с 2013 по 2017 год.

Больше всего претензий у ОНФ возникло к Федеральному агентству по делам национальностей, не опубликовавшему ни одного отчета (100%). На втором месте — МИД , не выложившей 93% документов, у Минкавказа России и Минпромторга РФ отсутствует по 88% отчетов. Плохие результаты выявлены у Минвостокразвития (77%), Минэнерго (59%), Минфина (53%), Минтруда (53%). Особо отмечается отсутствие опубликованных отчетов у оператора портала — Минэкономразвития (отсутствует 71%).

Но если с вакантными креслами картину можно признать ясной наполовину, рассуждения, кто займет эти места, напоминают гадание на кофейной гуще.

Это тем более некстати, что времени на раскачку у нового кабмина не будет. Буквально через месяц после инаугурации — 14 июня — в 11 городах России должны пройти матчи финальной части Чемпионата мира по футболу. Политические ставки здесь велики. В середине марта The Times сообщила, что британские официальные лица обсуждают с американскими и европейскими коллегами возможность бойкотирования ЧМ-2018, если будет установлена причастность российских властей к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кремль в таких условиях просто обязан провести чемпионат на высочайшем уровне. Между тем, олигархов братьев Магомедовых подозревают в хищении бюджетных средств именно при подготовке площадок в Калининграде Санкт-Петербурге под объекты ЧМ-2018. Это значит, достраивать эти объекты нужно стахановскими темпами, и заниматься этим придется новому кабмину.

Аврал ощущается и на внешнеполитическом контуре. Так, открытым остается вопрос, в какую страну совершит Владимир Путин первый визит после вступления в должность. 2 апреля стало известно, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Путиным сам предложил ему провести встречу в Вашингтоне. Однако вскоре произошло обострение отношений — США выслали 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство в Сиэтле, РФ ответила зеркально. Это значит, с визитом Путина в США придется повременить. Зато возможен визит в Китай — об этом дал понять глава МИД КНР Ван И по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Какие перемены произойдут в эшелонах российской власти до инаугурации, чего ждать от начала четвертого президентского срока Путина?

— Никто сегодня не знает ни структуры будущего кабмина, ни кандидатуры премьера, — отмечает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков . — Я лично склонен думать, что состав правительства после инаугурации сменится более чем наполовину. В последнее время замен среди его членов практически не было, а значит, накопилась «усталость материала». Плюс, новый кабмин, на мой взгляд, будет ориентирован на развитие экономики и оживление социальной сферы, а это также требует кадрового обновления.

Что до премьера, во главе нового правительства нужен решительный человек, который способен реализовывать планы модернизации страны. Проблема в том, что вариант модернизации по модели Петра I — когда деньги и технологии дает Запад — сегодня невозможен. Значит, нужна нетрадиционная для России стратегия, и человек, способный воплощать ее в жизнь.

Я считаю, новым премьером будет менеджер без политических амбиций. И нахождение Дмитрия Медведева на этой позиции, мягко говоря, не гарантировано.

«СП»: — Мы увидим перемены в экономической политике после инаугурации?

— Насколько решительными будут изменения, какова будет их стратегия — пока вопросы открытые. В теории, перемены могут начаться с крупных корпораций, или ставка будет сделана на развитие малого и среднего бизнеса, или на науку и внедрение высоких технологий. В любом случае, пока нет понимания, откуда к нам придут технологии, инвестиции и специалисты.

С внешней политикой ситуация намного яснее.

«СП»: — Почему вы так считаете?

— Стратегия действий России на внешнеполитической арене определена, а тактика, на мой взгляд, будет рефлективной — в зависимости от обстоятельств. Никто, к примеру, не ожидал, что Запад пойдет на провокацию с Сергеем Скрипалем. Раз так, не исключено, что и в дальнейшем может возникнуть такой же непредсказуемый сюжет.

Ясно одно: атаки со стороны Запада будут множиться, и достигнут пика перед стартом в России матчей ЧМ по футболу. Все понимают, что чемпионат в нынешней ситуации является одной из важнейших точек, которые Кремлю нужно благополучно пройти.

Я считаю, очень велика вероятность, что из-за этого в ближайшие месяцы начнется война в Донбассе. После чего российскому руководству будет выдвинут ультиматум. Или вы сдаете Донбасс, и тогда мы позволим провести чемпионат мира по футболу, или, если вы защищаете Донбасс — забудьте о чемпионате.

По моей информации, в течение буквально ближайших двух-трех недель России по закрытым каналам будут предъявлены некие ультимативные требования, связанные с ситуацией в Донбассе, которые могут стать предлогом для обострения.

— После инаугурации правительство останется, в основе своей, прежним, — возражает политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев . — Да, некоторых министров заменят, что позволит говорить об обновлении кабмина — его анонсировал Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. Но премьер Медведев, уверен, свои позиции сохранит — во всяком случае, в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Понятно, что люди, заинтересованные в максимальном обновлении кабмина, или в ослаблении премьера Медведева, будут искать повод высказать претензии на аппаратном уровне. И на руку им играет то обстоятельство, что у власти есть необходимость предъявить гражданам что-то принципиально новое.

Если власть говорит о прорыве, о необходимости достижения среднемировых темпов экономического роста, — надо предъявлять перемены. Тем более, запрос на перемены в российском обществе все-таки есть.

«СП»: — Кого из министров снимут, кого оставят?

— Принципиально не хочу заниматься гаданием. Знаю только одно: есть общие тренды — обещания, что экономический рост будет приоритетом. Есть, кроме того, обещания наведения порядка и улучшения ситуации в социальной сфере. Есть и ряд обещаний, которые можно назвать экспансией социального оптимизма.

Если при этом нет институциональных изменений, или принципиальных перемен — нужно показать хотя бы перемены кадровые.

«СП»: — Можно ли считать доклад ОНФ о закрытости отдельных министерств и ведомств, не публикующих информации об исполнении госпрограмм, «черной меткой» их руководителям?

— Можно предполагать, что доклад ОНФ появился не просто так. Если подобные документы появляются, значит, есть какой-то интересант. И мы прекрасно понимаем, кто сейчас является модератором Народного фронта.

Возможно, эта публикация — часть подготовительной кампании к смене ряда руководителей. Но большой вопрос, краткосрочная эта кампания или долгосрочная.

Повторюсь: я считаю, после инаугурации Владимира Путина правительство потерпит не самые кардинальные изменения. Но это не означает, что в среднесрочной или долгосрочной перспективе не может быть радикальных решений.

Надо понимать: вопрос отчета перед избирателями встанет перед Владимиром Путиным через год-два. В своих выступлениях глава российского государства уже наметил некоторые ориентиры и реперные точки. И если чрез пару лет окажется, что стагнация в нашей экономике не прекратилась, встанет вопрос — кто виноват?

С этой точки зрения, не исключено, доклад ОНФ — это часть многоходовой комбинации с прицелом на будущее. Но проблема предсказания этого будущего заключается в том, что Путин, с одной стороны, демонстрирует консерватизм, в том числе кадровый, а с другой — делает заявления, что нужно убрать все, мешающее развитию. Здесь имеется противоречие: поменять все, ничего не меняя, явно не получится.

Новости политики: Путин уволил одиннадцать генералов

Власть: Зюганов предложил Путину устранять нарастающий раскол