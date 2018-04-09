С Магомедовых началась «национализация элит»

Почему братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, арестованных по подозрению в хищениях бюджетных средств, на Западе всерьез воспринимают как «жертв» российского политического режима.

Удар нанесли по миллиардерам

Под американские финансово-экономические санкции попали 24 российских олигарха и чиновника и 14 компаний (частных и государственных). Среди тех, кого непосредственно коснулись новые санкции, — Олег Дерипаска (российский Forbes оценивал его состояние в прошлом году в $5,1 млрд, это заметно меньше, чем в 2011 года, когда стоимость его активов составляла $16,8 миллиарда), Виктор Вексельберг ($12,4 млрд, по версии Forbes, в 2014 году состояние олигарха составляло в $17,2 миллиарда) и Сулейман Керимов ($6,3 миллиарда в прошлом году против $7,8 миллиарда в 2011 году, как подсчитал тот же Forbes).

Дерипаска и Вексельберг открыто занимаются бизнесом, а вот основное место работы Сулеймана Керимова — Совет Федерации , в котором он представляет парламент Дагестана . До 2013 года он напрямую владел 40% золотодобывающей компании «Полюс», но затем владельцем пакета стал фонд Suleyman Kerimov Foundation. Два года назад контроль над компанией формально получил сын сенатора Саид Керимов , хотя можно предполагать, что его отец в этом бизнесе не посторонний.

Керимов, напомним, был задержан 20 ноября в Ницце французской полицией. Сенатор был заключен под судебный надзор, суд обязал его выплатить залог в размере € 40 миллионов.

Такая большая сумма обусловлена тяжестью обвинений — Керимову вменяют отмывание доходов и уклонение от уплаты налогов. По версии французского следствия, через цепочку подставных лиц Керимов приобрел четыре виллы на мысе д’Антиб. Одна из них, под названием Hier, была официально приобретена за €37 миллионов, в то время как изъятые следователями документы свидетельствуют о том, что было реально уплачено €127 миллионов.

По версии следствия, сумма денежных средств, которые тайно были перемещены из России во Францию , если верить информации в интернете, может быть в диапазоне от 500 и 750 миллионов евро.

Трамп развязал руки сам себе

В общей сложности в уголовном деле, которое расследуется с 2014 года, уже 13 фигурантов — в том числе риэлторы, которые специализировались на операциями с элитной недвижимостью для россиян.

Монако, Израиле, США… Российские олигархи в последние годы и впрямь облюбовали западные страны. По подсчетам швейцарского издания Le Tempes, уже 17 российских миллиардеров добровольно отказались от статуса налогового резидента в России — они проживают в Великобритании

То, насколько российские олигархи сегодня интегрированы в западную деловую среду, делает их легкой мишенью для американских властей, развернувших настоящую «санкционную войну» против отечественного бизнеса. Подписанный в прошлом году Дональдом Трампом закон CAATSA («Акт противодействия противникам Америки посредством санкций») дает право Минфину и вводить абсолютно любые ограничения против абсолютно любого российского бизнесмена. На основании одного лишь предположения, что он может быть как-то связан с Кремлем.

Подозреваемые или обвиняемые?

В «санкционном списке» не оказалось владельцев группы «Сумма» Магомеда и Зиявудина Магомедовых, которые также считаются особо приближенными к ряду федеральных функционеров. Тем более, что основа бизнеса «Суммы», которая феноменально увеличила масштабы бизнеса, — это государственные контракты на строительные работы: инжиниринговые компании, входящие в группу, строили по заказу государства дороги, электростанции, аэропорты, стадионы…

Именно предполагаемые хищения при строительстве стадиона «Калининград» («Арена Балтика») и легли в основу уголовного дела, возбужденного в отношении братьев Магомедовых. В пятницу появились сообщения, что им уже предъявлены обвинения в мошенничестве и организации преступного сообщества. Однако адвокат Виктория Цирюлик, а затем и официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергли эту информацию: Магомедовы все еще находятся в процессуальном статусе подозреваемых, а не обвиняемых.

Между тем, появляются все новые подробности возбужденного дела. По одной из версий, показания сотрудникам Следственного департамента МВД России дала Лейла Мамедзаде — генеральный директор «Суммы», которая сейчас проходит по делу уже в статусе обычного свидетеля.

Судя по публикациям в англоязычной деловой прессе, уголовное дело в отношении Магомедовых на Западе не воспринимают всерьез как свидетельство борьбы с коррупцией, видя в нем отголоски внутрикремлевских конфликтов. Именно поэтому, похоже, «короли госзаказа» Магомедовы и не попали в новый «санкционный список» — их воспринимают едва ли не как жертв российской политической системы. Между тем, опрошенные «Свободной прессы» российские политологи уверены в обратном, что «дело Магомедовых» — это новый сигнал к началу реальной «национализации элит».

— Как мне кажется, (дело Магомедовых) это самостоятельный сюжет, — говорит директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов . — Но дело группы «Сумма» может со временем превратиться в тестовый вариант по национализации элит. То есть наглядно дадут понять крупному бизнесу, работающему с государством, что надо выполнять договоренности и не надеяться на бегство за границу. Начал переводить активы за рубеж — готовься к аресту. Для тех, кто работает с бюджетом, это (воспринимается как) предательство.

— Дела Керимова и Магомедовых — это разные действия с точки зрения процессуальной, но одинаковые с точки зрения лоббистской, — размышляет председатель комитета цифровых коммуникаций Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Сергей Водопетов. — Происходит три одновременных процесса, в плане каждого из которых имеют отражения оба дела. Первый процесс — это установка на лояльность бизнеса власти всех уровней. Второй — это возвращение капиталов в Россию. Третий — это формирование новой системы политического влияния. Но новый имущественный передел собственности и ее выгодоприобретаетелей происходит скорее не из-за усиления политического влияния, а из-за ослабления текущих бенефициаров, что открывает возможность претендовать на освобождающийся поток.

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