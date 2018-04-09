В Казани в 2017 году запретили продажу 264 тонн продуктов

264 тонны недоброкачественной продукции не допустили в продажу в 2017 году, стало известно на деловом понедельнике в мэрии Казани 9 апреля.

«За первый квартал 2018 года забраковано порядка 70 тонн продукции, — сообщил начальник Государственного ветеринарного объединения Казани Тимур Галеев . — Львиную долю занимает продукция с истекшим сроком годности. Затем патогенная флора, паразитарные изменения, которые обнаружены во время лабораторных проверок. Однако никаких серьёзных, опасных бактерий в продукции выявлено не было».

По словам Тимура Галеева, на территории Казани ветеринарно-санитарную экспертизу и контроль ведут 12 лабораторий и 18 контрольных пунктов. Есть постоянный ветеринарный пост «Малиновка» на въезде в Казань.