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В Казани в 2017 году запретили продажу 264 тонн продуктов
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В Казани в 2017 году запретили продажу 264 тонн продуктов 

АиФ Казань 56 минут назад
Фото: АиФ Казань
264 тонны недоброкачественной продукции не допустили в продажу в 2017 году, стало известно на деловом понедельнике в мэрии Казани 9 апреля.
«За первый квартал 2018 года забраковано порядка 70 тонн продукции, — сообщил начальник Государственного ветеринарного объединения Казани Тимур Галеев. — Львиную долю занимает продукция с истекшим сроком годности. Затем патогенная флора, паразитарные изменения, которые обнаружены во время лабораторных проверок. Однако никаких серьёзных, опасных бактерий в продукции выявлено не было».
По словам Тимура Галеева, на территории Казани ветеринарно-санитарную экспертизу и контроль ведут 12 лабораторий и 18 контрольных пунктов. Есть постоянный ветеринарный пост «Малиновка» на въезде в Казань.
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