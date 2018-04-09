Чешская пара бросила квартиру и работу, чтобы стать волонтерами во Вьетнаме

Почему человек с роскошной квартирой может быть бедным? Чем похожи Россия Чехия , и не похожи Петербург Москва ? Что больше всего бесит европейца во Вьетнаме , и на каком пляже лучше всего загорать? Об этом и не только — в нашем интервью с чешской парой, бросившей квартиру и работу на родине, чтобы стать волонтерами

И они в этом не одиноки — сотни людей по всему миру уже открыли для себя этот бюджетный способ путешествовать по миру, по пути приобретая полезные навыки. Одни едут в Новую Зеландию — исследовать редкие виды черепах. Другие — в Южную Корею — собирать клубнику, чтобы потом попробовать сваренное из нее варенье. Третьи отправляются в Италию — помогать местным фермерам с урожаем и учить юных итальянцев английскому языку. В обмен на услуги, чаще всего не самые сложные, путешественникам на все время их пребывания предоставляют жилье и еду.

Яна и Михель Хейловы объездили туристами полмира, но полгода назад открыли для себя волонтерскую деятельность, которая, в свою очередь, помогла им открыть Вьетнам. Доброжелательные люди и красивая природа навсегда покорили чешскую пару, вынудив и в этом году снова остановиться на Зоклете, в гесте Paradise.

Яна любезно согласилась рассказать нам, что нужно сделать, чтобы стать волонтером, что уметь и к чему быть готовым:

Вот решил я стать волонтером. С чего начинать?

В нашем случае, все начинается с того, что мы заходим на сайт www.workaway.info и ищем там новые предложения. Они туда стекаются со всего мира. На этом же сайте можно найти отзывы волонтеров об их работодателях — так вы поймете, в какую страну ехать стоит, а в какую — нет. Если вы сами нуждаетесь в какой-нибудь помощи, то тоже можете оставить заявку.

А что это за работа? Не страшно, если я ничего не умею?

Вы можете преподавать английский или русский, работать в семье садовником или няней, писать сайты или раскручивать группы в социальных сетях, помогать с уборкой урожая или с работой в отеле — каждый найдет что-то, в чем он будет полезен. Не знаете, что вам нравится? Вот и узнаете! Без волонтерства я бы и не подумала, что так хороша в роли менеджера отеля.

Сколько нужно денег, чтобы стать волонтером?

Обычно — нисколько. Работодатель предоставляет жилье, еду, а, иногда, даже транспорт — мы часто имели возможность брать напрокат мотоциклы и машины бесплатно. Конечно же, нужно будет сделать небольшой членский взнос на сайте (около 30 €). И билеты на самолеты покупаете тоже вы. Но, согласитесь, — это более чем бюджетно.

Обязательно ли владеть иностранными языками?

Да. Если собираетесь путешествовать, то хотя бы один надо знать. Лучше всего — английский. Это универсальный язык, которым пользуются по всей планете. Конечно же, тут многое зависит от страны. В США , например, даже в мыслях ни у кого нет, чтобы приезжий волонтер не знал английского. В азиатских странах с этим легче, но вы должны понимать, что от вас хочет «босс». Зависит и от работы, которой вы будете заниматься. Конечно же, общаться с гостями в отеле без языка вам не дадут, но вы можете поработать в саду. В наше время, когда есть Google Translator, это не проблема. Но путешествие в другую страну — это всегда общение с людьми и знакомство с культурой. Поэтому я настоятельно рекомендую овладеть хотя бы азами английского.

На что вы ориентируетесь, когда выбираете работу за границей? Какие-то меры предосторожности, тонкости?

Во-первых, надо всегда ориентироваться на свои возможности. Я уже приводила пример с помощником в отеле и садовником. Я знаю английский, но не настолько хорошо, чтобы преподавать его. Зато мне нравится возиться с детьми — у себя на родине я работаю учителем. При этом я всегда стараюсь выбирать такую работу, на которой могу научиться чему-то новому. Во-вторых — нужно выбирать для работы интересные места, где есть на что посмотреть. У волонтера, обычно, много свободного времени. Плохо, если не на что будет его потратить.

А вы не боитесь путешествовать? Ведь в Интернете приглашающая сторона может написать все, что угодно. А потом вы приедете, скажем, в Сомали , и вас в рабство продадут.

Я убеждена, что мир — безопасное место. В любой стране люди хотят жить в мире и имеют проблемы, сходные с вашими. По телевизору говорят много всяких гадостей, но, если вы начнете жить «по-настоящему» — общаться с людьми, а не «залипать в ящик» — то поймете, что реальный мир не так и плох. Но это, конечно же, не значит, что нужно, отключив мозги, лететь в горячие точки. Если министерство иностранных дел не рекомендует куда-то ехать, мы туда не едем.

В каких странах вам понравилось больше всего? Чем вы там занимались?

Нам очень понравилась Австралия . Очень дружелюбный народ, очень демократичное государство. По всей стране можно путешествовать в машине, ночевать в специальных местах отдыха рядом с дорогой, жарить мясо в общественных парках на газовых грилях-барбекю. Там мы помогали одной пожилой паре по дому и саду. Мы с ними очень подружились и стали членами семьи. Мы вместе работали, ели за одним столом, много общались, отдыхали в бассейне с бокалами вина.

Нам очень нравилось во Вьетнаме — здесь хорошие люди и красивая природа. Культура и менталитет совершенно не похожи на чешский. Европейцы привыкли к стрессу — нам все не дает покоя, мы все хотим привести в порядок. Вьетнамцы же не придумывают проблем, если их нет. Зачем ремонтировать или менять, если старое и сломанное все еще хорошо работает? Для нас это был интересный урок — не создавай проблем сверх необходимого.

А где вам, наоборот, не понравилось?

Определенно, в Индонезии и, особенно, на Бали. Мы были там как туристы, и можем с уверенностью сказать, что никогда не поедем туда волонтерами. Настолько недоброжелательны там люди, настолько сосредоточены на собственной выгоде. Считают, что раз ты турист, значит, сказочно богат. Не могу забыть человека с острова Ява, который продал мне жареный рис за 4 доллара — в Чехии столько еда в ресторане стоит! Будь я местной, продали бы за полтора доллара. На Бали та же картина — туристы по всему миру называют это «балийской мафией». Если вы решите самостоятельно добраться до знаменитых действующих вулканов, то местные жители будут поджидать вас у подножия и уверять, что в одиночку вы не справитесь с восхождением. Будьте уверены, что справитесь! Но они поведут себя очень агрессивно, если вы откажетесь платить. Многие люди после такого уже не хотят возвращаться в эту страну.

Вы когда-нибудь бывали в России? Какие у вас впечатления от страны и людей?

Мы были в России два раза — в Москве и Петербурге. Тоже, как туристы. Петербург нам очень понравился — красивые парки, интересная история, прекрасная архитектура. Меня порадовали местные девушки и женщины — они пользуются хорошей косметикой, красиво и модно одеваются, очень заботятся о себе, это меня вдохновляет.

Москва понравилась нам меньше. Это серый, холодный, скучный и безжизненный город, живущий в постоянных пробках. Люди в России такие же — вечно хмурые и не очень вежливые друг с другом. Но если вы стали гостем на русской вечеринке, вам там все будут рады.

Часто бываете на родине?

Из-за работы у нас было не там много времени на путешествия. У мужа было много свободного времени — он изготовитель кабинетов. Но я могла путешествовать только во время каникул. А в прошлом году у меня вообще не было времени — я пела в оперном театре. Поэтому, мы бросили работу, продали квартиру и отправились в путешествие на целый год.

Это было нелегко — квартира была шикарной. Но мы решились на такой шаг, понимая, что время идет, а мы не молодеем. И что каждое путешествие делает человека духовно богаче, дает ему новые знания и знакомства, позволяет по-новому взглянуть на мир. Если вы держитесь за материальные богатства, то вы бедны, каким бы роскошным не было ваше жилье. Нам хотелось чего-то большего. Познать самих себя, открыть что-то новое в себе и в этом мире. И мы нашли, что искали.

Были ли страны, в которых хотелось остаться?

Не знаю, как с этим в России, но большинство чехов уверены, что хорошо везде, где не Чехия. Нас постоянно спрашивают: почему не уедете насовсем? Были страны, в которых нам хотелось остаться: США, Австралия, Вьетнам. Но везде что-то было не так: в Австралии нельзя без языка, а муж его не знает. В Америке ужасно дорогая медицина. Про Вьетнам я уже говорила — не тот менталитет.

Поэтому мы предпочитаем Чехию. Здесь красивая природа, хорошая бесплатная медицина, много возможностей для работы. Мы не очень довольны своим правительством — недавно в Чехии проходили митинги. Но так и во всем мире. Австралийцы тоже вечно недовольны своим правительством. Узнав это, мы стали легче относиться к происходящему на родине.

В который раз вы уже во Вьетнаме? Чем вы тут занимались?

Уже во второй раз. В прошлом году мы провели несколько дней в Сайгоне, а потом отправились в Далат, где проработали в одном отеле. Мы помогали там с завтраком и ужином, а в свободное время путешествовали по окрестностям на мотоцикле. Затем мы переехали на Зоклет и устроились в один из отелей. И это была одна из худших подработок за всю нашу практику! Комната была маленькой, переполненной комарами, с односпальной кроватью, без стола, без гардероба. В туалете, где мы мыли полы, один из вьетнамцев бросил нам под ноги окурок и посмеялся. Мы не стали это терпеть, и начали искать другое место для подработки. Тогда мы и узнали про Paradise, где с огромным удовольствием провели оставшиеся два месяца.

Каким было самое сильное впечатление от Вьетнама?

Нас поразили бедные вьетнамские деревни. Это было похоже на путешествие в XIV век. Маленькие дети ходят без обуви и работают в поле наравне со взрослыми. Фермеры используют старые деревянные орудия, которые тащат на себе быки. Женщины носят детей и овощи на спине в тяжелых корзинах. Живут в хижинах, вместо полов — суглинка, водопровода нет. И знаете, что? Эти люди всем довольны. Они любят свою общину, свою семью, помогают друг другу. А как живем мы? У нас есть все: телевизоры, телефоны, хорошая одежда. Зато у нас нет крепких семейных отношений, и нам регулярно требуется помощь психолога. Приобретя материальные богатства, мы потеряли себя.

Возвращаясь к Paradise: так вы здесь уже во второй раз? Почему решили вернуться?

Мы очень подружились с работниками, стали членами одной семьи. Здесь замечательный пляж. Мне нравится то время после завтрака, когда мы с мужем берем байдарку (они тут предоставляются бесплатно) и отправляемся на ней далеко от курорта, где тихо и спокойно, а вокруг одни рыбацкие лодки. Море чистое и теплое, поэтому «Paradise» пользуется успехом. Особенно у туристических групп без ночевки. После байдарок у нас наступает, действительно, сложные два часа — мы помогаем на кухне и разносим обеденные блюда для гостей. Мы стараемся сделать для них все возможное, и, надеюсь, они остаются довольны нашим отелем. Мы с мужем хотели бы возвращаться в это место как можно чаще.

Автор: Никита Гребенников