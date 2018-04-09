«Сталин давал указания, я их исполнял»: за что казнили Виктора Абакумова

Личность комиссара государственной безопасности 2-го ранга, генерал-полковника Виктора Абакумова окружена загадками. Одни считают его прекрасным мужественным человеком, героем войны. Другие — одним из самых жестоких и беспощадных борцов с «врагами народа». Хотя, возможно, одно другому и не мешало. Впрочем, в конце концов Абакумов сам стал жертвой репрессий…

Гроза шпионов

Виктор Семенович Абакумов родился в 1908 году в Москве , в семье чернорабочего и швеи. Окончив четыре класса городского училища, подросток ушел добровольцем в Красную Армию, где служил санитаром в Московской бригаде частей особого назначения (ЧОН).

После демобилизации с фронта Абакумов стал работать упаковщиком в Московском союзе промысловой кооперации, активно занимался комсомольской, а затем партийной работой. В 1932 году Московский комитет ВКП (б) направил его на службу в органы ОГПУ. Потом его перевели надзирателем в ГУЛАГ, а в конце 1938 года назначили начальником ростовского областного управления НКВД. Очень быстро он прославился умением в прямом смысле слова выбивать из подследственных нужные признания. Его методы казались крайне жестокими даже для следователя. Рвение Абакумова не осталось незамеченным, и в июле 1941 года он возглавил военную контрразведку.

В источниках встречается информация о том, что в годы войны Абакумову удалось разоблачить аж 30 тысяч немецких агентов. Но были ли все они действительно немецкими агентами? Или большинство их были обычные люди, признавшие себя шпионами в ходе «допросов с пристрастием»?

Опасные игры

После войны Абакумов занял еще более высокий пост — министра МГБ. Занимался он, впрочем, тем же, что и в СМЕРШе — чистками армии и оборонной промышленности от «вражеской агентуры». При нем были репрессированы маршалы авиации Новиков и Худяков, нарком авиапромышленнос

ти Шахурин, адмиралы Алафузов, Степанов и Галлер. В ходе так называемого «ленинградского дела» были расстреляны секретарь ЦК Кузнецов, заместитель председателя Совмина СССР Вознесенский, председатель Совмина РСФСР Родионов, первый секретарь Ленинградского обкома партии Попков… Кстати, именно Абакумов по приказу Сталина организовал убийство актера и режиссера Соломона Михоэлса

На этом ревностный министр не остановился — он принялся собирать компромат на всех сколько-нибудь видных лиц государства.

Погорел Абакумов на деле Якова Этингера. Известный профессор-кардио

лог был арестован в ноябре 1950 года, а в марте 1951 года умер в холодном карцере. В июле 1951 года старший следователь МГБ Рюмин в письме Сталину обвинил министра Абакумова в намеренном убийстве Этингера. Сталин сделал выводы. 12 июля Абакумова арестовали вместе с женой — дочерью известного эстрадного артиста Антониной Смирновой и маленьким сыном и отправили в Лефортовскую тюрьму . [С-BLOCK]

Повод к аресту сам по себе выглядит очень странным: ведь в ту эпоху масса людей умирали в тюрьмах и лагерях, и никто не нес за это ответственности. Но дело в том, что Рюмин в своем доносе упоминал: министр требует от следователей собирать на допросах компрометирующие материалы, в том числе на Бориса Ванникова и Авраамия Завенягина, которые руководили работами по созданию ядерного оружия. Между тем, «ядерный проект» курировал сам Лаврентий Берия , и находился он под личным контролем Сталина.

Очевидно, Абакумов полез не в свою «епархию». Ему предъявили абсурдное обвинение в том, что он прохлопал у себя под носом «сионистский заговор» Еврейского антифашистского комитета и не проявил достаточно активности в так называемом «деле врачей», участники которых якобы готовили покушения на партийных вождей.

Казнь за верность приказам

Следствие шло долго, во время допросов к Абакумову активно применяли пытки, так же, как и он когда-то к своим подследственным. Это в конце концов сделало его инвалидом.

После кончины Сталина экс-министра, в отличие от многих других, не реабилитировали. Напротив, в связи с арестом Л. П. Берии Абакумову вменили также организацию «ленинградского дела» и контакты с тем же Берией, которого, в свою очередь, признали «агентом иностранных разведок». [С-BLOCK]

Суд состоялся в декабре 1954 года в Ленинграде . Когда подсудимому предоставили последнее слово, Виктор Абакумов заявил: «Сталин давал указания, я их исполнял».

В конце концов Абакумова признали виновным в измене Родине, вредительстве, совершении терактов, а также в участии в контрреволюционн

ой организации, и приговорили к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение в тот же день — 19 декабря.