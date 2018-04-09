«Я бы и сам поработал на частную российскую космонавтику»

— Валерий Иванович, если вдруг какой-нибудь школьник из глубинки, из далекой российской деревни захочет стать космонавтом, что ему для этого нужно сделать?

— Я тоже был школьником из деревни. 8 классов в самой обыкновенной сельской школе. Для того чтобы закончить 9-10 классы, мне надо было уехать из родительского дома в город. Сегодня любой российский школьник может этого добиться, закончив обучение и получив высшее образование. Любое. Законодательство определяет, что и гуманитарное тоже. Но практика говорит об обратном: на экзаменах спрашивают, прежде всего, базовые инженерные знания.

Космонавты делятся на профессиональных космонавтов-испытателей или на космонавтов-исследователей. Исследователь может быть специалистом в любой отрасли. Может быть инженером, биологом, медицинским работником. Но ему в любом случае надо будет проходить космическую подготовку и для этого сдавать определенные тесты, которые включают в себя и принципиальное понимание инженерных основ. Человек должен изучить корабль и станцию, он должен быть способен к обучению. Практика предыдущего набора показала, что ни один из гуманитариев не был принят на общекосмическую подготовку, потому что они не показали элементарных инженерных знаний. Если ты хочешь быть космонавтом, ты должен обладать этими инженерными знаниями.

— Кого сегодня не берут в космонавты?

— В профессиональные космонавты не принимают неграждан РФ . Это правило работает во всех странах.

— Будущий космонавт закончил некий инженерный вуз. Дальше ему куда идти?

— Дальше Роскосмос объявляет набор. В интернете сейчас все это есть. Роскосмос публикует требования к первоначальному отбору: это медицинские комиссии, тестирование. Человек совершенно свободно подает заявление. Но отборы не идут ежегодно. Они объявляются по мере необходимости. На сегодняшний день процесс отбора еще не закончен. Но скоро он закончится, и какой-то период набора не будет. Исходя из необходимости, набирают по группам. Есть естественное выбывание: по возрасту, по другим причинам. Сейчас космонавт и космическая деятельность — своего рода марафон. Потому что человек, прежде чем полететь в свой первый полет, проходит достаточно длительное обучение. И на это порой уходит 10 лет (а иногда и больше) подготовки, начиная от первичного отбора. И только после этого он получает допуск к своему первому полету.

— Сегодня патетикой героизма, как раньше, в космонавтику не завлечь, так как она в некотором смысле уже успела «выйти в тираж». Чем заинтересовать молодежь? Одних разговоров про патриотизм недостаточно…

— Я считаю, что искусственно создавать ажиотаж или из-под палки загонять не надо. Потому что в таком случае не получится из человека космонавта. Он все равно уйдет. Это не год, не два и не пять. В течение этого времени у него все равно что-то проявится. Если он интересуется этим, он все равно найдет дорогу. Сейчас с этим просто — информация вокруг нас везде. В интернете ты любую информацию находишь. Все там написано: какие требования, какое законодательство, что ты хочешь — там вся история. И хорошо еще, что это одна из тех профессий, где не требуют денег за поступление.

Хотя раньше и блат был, естественно, и лоббирование. В СССР космонавты были самым «заблатненным» народом, на самом деле. Но у меня блата никогда не было. Я шел «длинным» путем. Начинал военным летчиком — поступил в школу летчиков-испытателей. Конкурс был колоссальный. Закончил с отличием. Прошел отбор. Стал летчиком-испытателем первого класса. Захотелось чего-то больше. Космоса. Я в космос уже полковником пришел, не лейтенантом или старшим лейтенантом. Так что все возможно, и в любой момент.

— Почему за полвека освоения космического пространства, кроме спорного пилотируемого полета до Луны, так ничего и не произошло? Неужели остановился прогресс?

— Уровень развития нашей цивилизации, нашей науки и техники такой, что мы не можем дальше улететь. Разговоров много о Марсе, но я вам как профессионал говорю — пока мы не готовы туда лететь. Отправить в один конец можем. У нас нет радиационной защиты космонавтов на пилотируемых объектах, а она требуется для длительного полета. Если мы начнем выходить выше 500 километров, мы лишаемся защиты. Начинается воздействие жесткого космического излучения. Уровень отказа системы безопасности. Летаем на химическом топливе. Все это приводит к тому, что мы не готовы технически.

— Ведь даже животных далеко еще не запускали, а уже говорят о полетах людей…

— Облететь планету можно. Но обезьянка или собачка не осуществит посадку — посадка возможна только автоматическая. Последние годы были запуски к дальним планетам. Мы знаем сегодня только роботизированные спутники или аппараты: «Спирит», «Кьюриосити» и другие. Они дали много информации. Но мы знаем и о неудачах. «Кьюриосити» ползает по Марсу, но живой организм бесполезно туда запускать, потому что он умрет без защиты.

— То есть, получается, колонизировать другие планеты невозможно? И все это больше из области фантастики?

— Опять-таки, какую планету? Марс? Экспедицию надо готовить для того, чтобы там способен был жить длительное время биологический объект. Мы живем под неким защитным зонтиком на Земле. Атмосфера нас защищает от излучения, ультрафиолета. А человек как земное существо не проживет и мгновения в агрессивной атмосфере, которая есть на других планетах. Ему нужен кислород, нужны специальные укрытия. Поэтому технически мы пока не в состоянии реализовать то, о чем пишут в статьях и показывают в кино.

— Тогда на что направлены программы «Марс-500» и ряд западных аналогов?

— Что такое эти календарные 500 дней? В тюрьме люди живут и десятилетиями изолированно. Но это тоже эксперимент? Или что? Если не реализованы факты космического полета, то любой эксперимент условный. Это, скорее, моделирование. Может, оно и нужно, но говорить о нем как о полете или о какой-то реальной модели нельзя. Вероятно, общественности это преподносится не слишком глубоко. В этих экспериментах нет факторов космического полета, нет риска, нет космического излучения — все достаточно условно.

— Кстати, гражданским всегда интересно, какие зарплаты у космонавтов, и платят ли командировочные на орбите?

— Космонавтам Российской Федерации командировочные выплачиваются. Сохраняется оклад, который космонавт получает на Земле. Увеличиваются льготы по стажу работы. Оклад кандидата в космонавты и космонавта, который не выполнил космический полет, — 66 тысяч в месяц. Космонавт, совершивший космический полет (это уже инструктор-космонавт, это высшая категория), имеет оклад 96 тысяч рублей.

— Сегодня конкуренция в космонавтике живо нарастает. Китай бодро присоединился: на Луну людей собрались отправлять. И ведь отправят! Как вы смотрите, где мы в этой сложной конкуренции? Ведь и другие страны сюда будут подтягиваться, Индия , например…

— Лидеры в этой космической гонке пока США и Китай. Они выделяют гораздо больше средств на эти программы. В России также уже озвучена новая космическая программа, которая рассчитана, если не ошибаюсь, до 2030 года. Генеральный директор госкорпорации подписал ее. Там есть и Луна. Но много времени у нас упущено в связи с известными событиями после распада Советского Союза.

Начиная с 2000 года, начался процесс восстановления, собирания оборонных отраслей, которые были доведены до катастрофического состояния. Нашу космонавтику словно специально готовили к уничтожению. На данный момент оборонная промышленность возродилась, но в первую очередь в тех направлениях, что связаны с боевым применением. Чего не скажешь пока о создании новых пилотируемых кораблей. Здесь много упущено.

Цикл создания космического корабля — от аванпроекта до первого космического проекта — не менее 15 лет. Это надо понимать. У нас заделы в Советском Союзе были колоссальные: и лунные программы, и масса всевозможных испытаний проведены. Восстановить возможно то, что у нас было уже в чертежах, и то, что прошло процесс испытаний. Причем есть объекты, включая многоразовые, которые сохранились даже в железе, и со своим теплозащитным покрытием. Если будет принято политическое решение (полететь на Луну), то, начиная, скажем, от нашего сегодняшнего с вами разговора, с учетом готовых разработок, можно слетать на Луну через 4-4,5 года. Это тот минимальный срок, за который может быть реализован Россией облет Луны.

— Как вы относитесь к частной космонавтике? Вроде того, что делает американец Илон Маск и другие бизнес-энтузиасты…

— Это нужно всему человечеству. Американцы сделали очень правильный ход, очень мудрый. В первую очередь, это маркетинг, во-вторых, я могу сказать, что такой бизнес, видимо, все равно будет условно частным. Та же корпорация «Боинг» — частное акционерное общество. Они разрабатывают и космические корабли и скафандры для выхода в открытый космос. Они выпускают и самолеты — как военного, так и гражданского назначения. НАСА у них выступает заказчиком. Такие компании, как «Боинг», в любом случае имеют колоссальную государственную поддержку. Подобный бизнес срастается с государством неизбежно. «Боинг» — это 20 процентов ВВП Америки!

— А что нужно, чтобы в России расцвела частная космонавтика?

— Вопрос надо решить на законодательном уровне. Все очень жестко зарегламентировано. В России нет возможности частникам вложиться в космическую программу. Нужно законодательное решение, чтобы бизнес принес деньги в космонавтику. У наших сограждан, у российских олигархов, в руках находится большая часть национального дохода. Видимо, надо либо заставить, либо как-то понудить, либо простимулировать, чтобы они вкладывались в космос. И вот тогда наша частная космонавтика заработает. В России много энтузиастов космоса. Я считаю, в России должны строиться частные космодромы. Важно, чтобы в России появился свой Илон Маск, который построил бы национальный космодром, вкладывал бы деньги в космонавтику. Желающих заниматься космонавтикой среди молодежи много. И талантливой молодежи тоже у нас много. Да я бы и сам поработал в подобной компании с удовольствием!

Способности человека определяются не календарем, а способностями, желаниями, интеллектуальными возможностями. У нас надо создавать возможности. С одной стороны, строить нужно барьеры против преступной халатности, а с другой — стимул должен быть для добросовестного труда. Плюс всякие социальные поощрения для тех, кто работает в интересах России. Здесь все просто.

— При реализации, видимо, не совсем просто…

— Реализация должна быть жесткая. На страже должен стоять закон, и прокуратура не должна смотреть на людей избирательно.

— Легендарный Звездный городок, которым вы управляете, всегда считался главным космическим городком, эдакой территорией особых людей — космонавтов. Как он сегодня существует? Или он переживает то же, что и все обычные российские городки за пределами столичных возможностей?

— Существует так же, как и все бывшие военные городки. В 2009 году вышел указ президента о расформировании войсковой части, которой являлся наш Звездный городок. После того как произошло расформирование, Звездный городок перешел в Российское космическое агентство. В настоящее время мы занимаемся его восстановлением. Никаких привилегий у нас не существует. Мы не офшорная зона, у нас нет налоговых льгот. Звездный городок — это 6000 человек, живущих на закрытой территории. В связи с этим сложнее развиваться экономике. В ЗАТО разрешены инвестиции только российским резидентам.