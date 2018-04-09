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Омский чиновник-коррупционер хочет выйти не свободу
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Омский чиновник-коррупционер хочет выйти не свободу 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Осужденный за получение взятки экс-директор департамента образования администрации Омска Илья Дубин, по информации «ФедералПресс», подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в Кировский районный суд города. Рассматривать прошение бывшего высокопоставленного омского чиновника будет судья Сергей Калмыков. Дата первого заседания пока не назначена.
Илья Дубин был приговорен к четырем годам тюремного заключения и выплате штрафа в 5 млн рублей в 2015 году. Его признали виновным в получении взятки при организации поставок детского питания в образовательные учреждения Омска. Вскоре после задержания Дубина тогдашний мэр Вячеслав Двораковский принял решение об отставке главы депобразования. Преемником Ильи Дубина стала его бывший первый заместитель Екатерина Спехова, покинувшая ведомство в январе 2018 года. Результаты ее работы были признаны новым руководством города неудовлетворительными.
У Дубина возникли сложности с выплатой назначенного штрафа. Приставы арестовали его имущество. В частности, к реализации готовился садовый участок в товариществе «Энергетик-1» стоимостью 109 тыс. рублей.
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