Омский чиновник-коррупционер хочет выйти не свободу

Осужденный за получение взятки экс-директор департамента образования администрации Омска Илья Дубин, по информации «ФедералПресс», подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в Кировский районный суд города. Рассматривать прошение бывшего высокопоставленного омского чиновника будет судья Сергей Калмыков . Дата первого заседания пока не назначена.

Илья Дубин был приговорен к четырем годам тюремного заключения и выплате штрафа в 5 млн рублей в 2015 году. Его признали виновным в получении взятки при организации поставок детского питания в образовательные учреждения Омска. Вскоре после задержания Дубина тогдашний мэр Вячеслав Двораковский принял решение об отставке главы депобразования. Преемником Ильи Дубина стала его бывший первый заместитель Екатерина Спехова , покинувшая ведомство в январе 2018 года. Результаты ее работы были признаны новым руководством города неудовлетворительными.

У Дубина возникли сложности с выплатой назначенного штрафа. Приставы арестовали его имущество. В частности, к реализации готовился садовый участок в товариществе «Энергетик-1» стоимостью 109 тыс. рублей.