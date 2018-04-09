Игровая зона площадью более 1 тыс. кв. м появится в парке в пойме реки Битца до конца года

Новую детскую площадку площадью более 1 тыс. кв. м построят в рельефном парке в пойме реки Битца до конца 2018 г. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

«Рельефный парк в пойме реки Битцы благоустроят до конца этого года. Дорожки выложат плиткой и произведут укладку асфальта, выполнят реконструкцию пешеходных мостиков через реку, а у воды соорудят деревянные настилы, где посетители смогут посидеть и полюбоваться окружающим пейзажем. На территории парка также появятся модульные туалеты. В юго-восточной части парка построят новую детскую площадку. Это будет самая большая в парке игровая зона (более 1 тыс. кв. м), предназначенная для детей разного возраста. Здесь они смогут покататься на каруселях и качелях, попрыгать на батуте или позаниматься музыкой на специальных интерактивных стендах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что территорию парка разделят на три маршрутные зоны. На нижнем ярусе, вокруг Верхнего и Малого Качаловских прудов, обустроят набережную с деревянными подходами к воде, мостиками и шезлонгами. На среднем ярусе оборудуют дорожки, где можно будет покататься на велосипедах или самокатах, заняться скандинавской ходьбой или бегом. В зимнее время здесь также планируют прокладывать лыжные трассы. Верхний ярус парка будет предназначен для выгула домашних питомцев, для этого там появится специальная площадка.

«По просьбам жителей в западной части территории оборудуют большую спортивную зону для подростков, взрослых посетителей и пожилых людей. В этом месте появится футбольное поле, две площадки для стритбола, зона для игры в волейбол или баскетбол и место для занятий воркаутом. Расположенный неподалеку склон в зимнее время будут использовать для катания на тюбингах и санках. На игровой площадке для подростков будут тарзанка и качели, а также специальные комплексы для лазания, чтобы дети могли развивать ловкость и сноровку», — поясняется в материале.

Спортплощадку для пожилых людей оснастят специальными тренажерами, развивающими координацию, гибкость и подвижность. Также там отведут места для спокойного досуга в тени деревьев, где можно будет, к примеру, сыграть в шахматы и шашки, почитать или пообщаться. Еще одну площадку, для самых маленьких, обустроят в северной части парка. Дети смогут поиграть в песочной ферме и попрыгать на батуте.

«Достопримечательностью также станет амфитеатр в северо-западной части парка. Все желающие смогут посидеть на расположенных каскадами деревянных лавках и с возвышенности посмотреть на парк. Другая видовая зона появится у главного входа в юго-восточной части зоны отдыха. В парке обновят лавочки и урны, а все спортивные площадки и зоны отдыха свяжут аккуратными дорожками. Вдоль них установят уличные фонари с энергосберегающими светильниками. Кроме того, в пойме реки Битцы высадят деревья, кустарники, прибрежные и луговые цветы», — заключается в сообщении.