В Орловской области разыскивают мужчину со шрамом

Житель Москвы пропал 3 апреля 2018 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По информации поисковиков, он может находиться в любом регионе России , в том числе и в Орловской области

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: черная куртка-пуховик, темно-синие джинсы, черные кожаные ботинки, черная вязаная шапка.

Особые приметы: шрам на правом виске.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам 8 800 700 5452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).