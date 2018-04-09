В Орловской области разыскивают мужчину со шрамом 

Информация о пропаже 37-летнего Дмитрия Макарова из Москвы опубликована на странице ДПСО «Лиза Алерт-Орёл».
Житель Москвы пропал 3 апреля 2018 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По информации поисковиков, он может находиться в любом регионе России, в том числе и в Орловской области.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Был одет: черная куртка-пуховик, темно-синие джинсы, черные кожаные ботинки, черная вязаная шапка.
Особые приметы: шрам на правом виске.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам 8 800 700 5452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).
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