Обзор московских событий в СМИ за 11 апреля

«Коммерсантъ». Покупатели заселяют элитное жилье В 2018 г. на рынок премиальной недвижимости Москвы будут выведены 27 новых проектов — это рекордный показатель, в полтора раза превышающий уровень прошлого года (18 проектов). ссылка

«Коммерсантъ». Московская биржа пошла против санкций На площадке будут торговать иностранными ценными бумагами. ссылка

«Известия». Минздрав рекомендует нанять в офисы врачей Работодатели должны заботиться о здоровье сотрудников, считают чиновники. ссылка

«Известия». Хлебу ужесточат ГОСТы Новые стандарты предпишут использовать только хлебопекарную муку. ссылка

Российская газета ». Весеннее преображение В Москве в разгаре месячник весеннего благоустройства. ссылка

«Российская газета». Не вешай мне люстру Спасатели озаботилось раскраской «левых» спецмашин «под МЧС ». ссылка

«Российская газета». Доктор Юность Московские врачи «помолодели» на восемь лет. ссылка

«Российская газета». Обет и ужин В Москве издан справочник для бездомного — книга, которая поможет найти бесплатный обед, ночлег и баню. ссылка

«Российская газета». Получил лучи Ядерная медицина стала доступнее для москвичей. ссылка

Московский комсомолец ». «Тотальный диктант» напишут в троллейбусе: Сколько в России грамотных людей В следующем году «звезды» соберут стадионы. ссылка

«Московский комсомолец». ГИТИС отметил юбилей перформансом В Московском музее современного искусства завершился проект «ДНК театра» — выставка-перформанс, которой Российский институт театрального искусства (ГИТИС) отметил свое 140-летие. ссылка

«Московский комсомолец». На месте крушения Ан-148 в Подмосковье начали работу 100 спасателей МЧС: Техника из-за талых вод пока пройти не может. ссылка

«Аргументы и Факты». Запрограммированный успех. В Москве выбрали лучших учителей информатики «Московские учителя заслуживают, чтобы их чаще награждали», — заявил на церемонии вручения наград лучшим учителям информатики руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина . ссылка

«Аргументы и Факты». Время новых возможностей. Москва стала городом долголетия Столичная программа для людей старшего возраста получила название «Московское долголетие», за нее проголосовали 100 тыс. жителей города.ссылка

«Аргументы и Факты». Прививка, не требующая укола. Зачем нужна вакцинация против ротавируса? В Москве прививка против ротавирусной инфекции войдет в список обязательных. ссылка

Независимая газета ». «Умный город» повысит эффективность управления Москвой В столице создают максимально удобную для горожан цифровую среду. ссылка

Комсомольская правда ». Безбилетники в Москве: Нет в трамвае турникета — едет «заяц» без билета Корреспондент «КП» прокатился с городскими контролерами в общественном транспорте. ссылка

Московская правда ». Еще 25 парковок обустроят в центре Москвы До конца года в Центральном округе будет создано 22 подземных паркинга и три плоскостные парковки. ссылка

«Московская правда». На центральном павильоне ВДНХ снимают леса Четыре скульптурные композиции на Центральном павильоне ВДНХ, изображающих рабочего и колхозницу, открылись после реставрации. ссылка

«Московская правда». Единую систему мониторинга воздуха создадут в Москве и области Как отметил глава Минэкологии Московской области, совершенно очевидно, что это необходимо делать совместно. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин сообщил, что в ТиНАО планируется построить 15 школ Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для каждого здания будет создан индивидуальный проект. ссылка

«Вечерняя Москва». Выходной с пользой. Тотальный диктант озвучат известные актеры и телеведущие Написать «Тотальный диктант» жители столицы смогут более чем на 500 площадках. ссылка

«Вечерняя Москва». Одну ягодку беру, другую примечаю, третья мерещится. Дошколята посадят клубнику В детском саду, рассчитанном на 150 детей, откроются шесть групп для дошкольников от трех до семи лет. ссылка

«Вечерняя Москва». Пешком за тонусом и здоровьем Более 74 тыс. людей старшего возраста подали заявки на участие в пилотном проекте столичного правительства «Московское долголетие». ссылка

«Вечерняя Москва». Москвичи могут сдать одежду и книги в пункты сбора на площадках фестиваля «Пасхальный дар» Поучаствовать в благотворительных акциях по сбору вещей можно ежедневно, в период работы фестиваля. ссылка

«RT». Московские аэропорты временно закроют из-за репетиций парада Победы Аэропорты Московского региона временно закроют из-за репетиций парада Победы 11 и 13 апреля. ссылка

«RT». МЧС предупредило о резком похолодании и мокром снеге в Москве Главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о резком похолодании, снеге с дождем и усилении ветра в столичном регионе. ссылка

«RT». В Москве суд продлил арест фигуранту кокаинового дела Тверской суд Москвы продлил на три месяца арест бывшему завхозу посольства России в Аргентине Али Абянову, который обвиняется по делу о поставке в Россию крупной партии кокаина. ссылка

«RT». Третьяковская галерея получит в дар работы современных художников Государственная Третьяковская галерея получит в дар самые яркие работы художников — участников юбилейного цикла «Прощание с вечной молодостью». ссылка