Робот Алиса прочтет Тотальный диктант в НГУ

— Алиса, какого числа Тотальный диктант -2018?

— Он пройдет 14 апреля 2018 года.

— Правда, что ты прочитаешь диктант в НГУ?

-Да, буду.

Голосовой помощник Алиса не обманывает. На родине диктанта в НГУ в этом году текст прочитает не автор, как было 14 лет подряд. Столица акции временно переместилась во Владивосток , однако и в Новосибирске приготовили немало сюрпризов.

«Нужно было придумать что-то интересное, и мы решили, что это может быть какое-то роботизированное существо. Выбор пал на Алису, мы предложили «Яндексу» — там дали согласие», — рассказала руководитель пресс-службы НГУ Ольга Яковлева

Алиса продиктует текст в главной аудитории акции 3307. Именно туда обычно выстраивается очередь из желающих, сюда же писать диктант приходит и ректор Новосибирского госуниверситета. Перед таким ответственным заданием корреспонденты ОТС решили проверить, насколько Алиса знает правила русского языка. С ударениями она справляется на «отлично». Что касается целого текста, то нужны доработки. По словам организаторов акции, темп и ритм прочтения еще настраиваются. Услышать пробные варианты не удалось, ведь текст диктанта до 14 апреля держат в строжайшем секрете.