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Робот Алиса прочтет Тотальный диктант в НГУ
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Робот Алиса прочтет Тотальный диктант в НГУ 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
— Алиса, какого числа Тотальный диктант -2018?
— Он пройдет 14 апреля 2018 года.
— Правда, что ты прочитаешь диктант в НГУ?
-Да, буду.
Голосовой помощник Алиса не обманывает. На родине диктанта в НГУ в этом году текст прочитает не автор, как было 14 лет подряд. Столица акции временно переместилась во Владивосток, однако и в Новосибирске приготовили немало сюрпризов.
«Нужно было придумать что-то интересное, и мы решили, что это может быть какое-то роботизированное существо. Выбор пал на Алису, мы предложили «Яндексу» — там дали согласие», — рассказала руководитель пресс-службы НГУ Ольга Яковлева.
Алиса продиктует текст в главной аудитории акции 3307. Именно туда обычно выстраивается очередь из желающих, сюда же писать диктант приходит и ректор Новосибирского госуниверситета. Перед таким ответственным заданием корреспонденты ОТС решили проверить, насколько Алиса знает правила русского языка. С ударениями она справляется на «отлично». Что касается целого текста, то нужны доработки. По словам организаторов акции, темп и ритм прочтения еще настраиваются. Услышать пробные варианты не удалось, ведь текст диктанта до 14 апреля держат в строжайшем секрете.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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