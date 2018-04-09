Новейшую русскую музыку привезут в Новосибирск

В мероприятии примет участие заслуженный артист РФ Марк Пекарский — один из самых известных в мире исполнителей на ударных инструментах. Он же проведет ряд мастер-классов и поработает с молодыми композиторами в рамках творческих мастерских.

Помимо Новосибирска , концерты VI Международного фестиваля молодых композиторов пройдут в Казани Санкт-Петербурге , Гамбурге ( Германия ), Минске Белоруссия ) и Кишиневе Молдавия ). Организаторы фестиваля — Российский музыкальный союз (РМС), Молодежное отделение Союза композиторов РФ (МолОт) и Международная ассоциация молодых композиторов и музыковедов.

Главная особенность смотра — широкая демонстрация новейшей русской музыки за пределами страны. В Европе хорошо знают и ценят русских исполнителей, но с творчеством современных композиторов из России знакомы куда хуже. Поэтому решено было привезти туда самое актуальное.

«Нам важно создавать образ России как одной из ведущих музыкальных стран. И вдвойне полезно вовлекать в это молодых композиторов. Они сразу получают международный старт своей карьеры, мы же демонстрируем, что у нас есть не только великое искусство прошлого, но и активный творческий процесс сегодня», — рассказал гендиректор РМС композитор Александр Клевицкий

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» : «Безграничная музыка молодых».