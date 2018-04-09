Новейшую русскую музыку привезут в Новосибирск 

Концерт открытия состоится 11 апреля в Новосибирской государственной филармонии. В программе соседствуют произведения современных отечественных композиторов (Владимир Мартынов, Ярослав Судзиловский, Александр Кнайфель, Алексей Глазков) и работы ведущих зарубежных мастеров (Сальваторе Шаррино, Майкл Гордон, Тзе Янг Хо). Таким образом, новосибирские слушатели могут оценить российскую музыку XXI века в мировом контексте.
В мероприятии примет участие заслуженный артист РФ Марк Пекарский — один из самых известных в мире исполнителей на ударных инструментах. Он же проведет ряд мастер-классов и поработает с молодыми композиторами в рамках творческих мастерских.
Помимо Новосибирска, концерты VI Международного фестиваля молодых композиторов пройдут в Казани, Санкт-Петербурге, Гамбурге (Германия), Минске (Белоруссия) и Кишиневе (Молдавия). Организаторы фестиваля — Российский музыкальный союз (РМС), Молодежное отделение Союза композиторов РФ (МолОт) и Международная ассоциация молодых композиторов и музыковедов.
Главная особенность смотра — широкая демонстрация новейшей русской музыки за пределами страны. В Европе хорошо знают и ценят русских исполнителей, но с творчеством современных композиторов из России знакомы куда хуже. Поэтому решено было привезти туда самое актуальное.
«Нам важно создавать образ России как одной из ведущих музыкальных стран. И вдвойне полезно вовлекать в это молодых композиторов. Они сразу получают международный старт своей карьеры, мы же демонстрируем, что у нас есть не только великое искусство прошлого, но и активный творческий процесс сегодня», — рассказал гендиректор РМС композитор Александр Клевицкий.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Безграничная музыка молодых».