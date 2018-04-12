Эксперты: арктические города должны развиваться по своим правилам

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Развитие комфортной городской среды в поселениях на побережье Северного Ледовитого океана должно идти своим путем — унифицированный подход, тиражируемый по всей стране, не применим к арктическим городам из-за суровых климатических условий. Такое мнение высказали эксперты во время круглого стола, посвященного вопросам комфортной среды обитания человека в Арктике, на Красноярском экономическом форуме.

По словам помощника секретаря Общественной палаты РФ, эксперта Проектного офиса развития Арктики Александра Водяника, «однобокий» подход к развитию комфортной среды в арктических городах наблюдается сейчас при реализации федерального приоритетного проекта «Комфортная среда», согласно которому благоустройство ведется по одним и тем же «лекалам Минстроя », что неприемлемо.

"У Арктики должно быть свое лекало", — сказал он.

Новый облик городов

Как отметил в своем выступлении руководитель «Яуза-проекта» Илья Заливухин , городам побережья Северного Ледовитого океана необходим новый облик. Попытки создать новую пространственную модель арктических городов предпринимались в 20-х годах прошлого столетия, в 70-х, а также в XXI веке.

В частности, предлагалось строить города в холодном климате под куполами, реализовать это экономически невозможно, однако частично эта идея может быть применима в настоящее время, отметил эксперт. По его мнению, можно было бы создать общественное пространство для прогулок, некий оазис с разного рода природным объектами, перекрыв части города в разных местах.

Руководитель аналитического отдела агентства стратегического развития «Центр» Ольга Грицан согласилась, что в арктических городах необходимо создавать такие места, куда люди могли бы приходить для общения и встреч, для занятий любимым делом, физической культурой вне зависимости от времени года и погоды на улице. Заменителем открытых общественных пространств могли бы стать дома культуры, правда, утратившие сейчас свое первоначальное значение, считает она.

Другая комфортная среда

Для многих арктических поселений, как отметила Грицан, характерен квазигородской тип среды, когда размыты границы между центром города и окраинами, когда из-за холодного климата ограничены открытые общественные пространства, отсутствуют места отдыха на воздухе, а все имеющееся городское благоустройство, сформированное по типу более теплых поселений, оказывается невостребованным.

"В последнее время большое внимание уделяется созданию городской комфортной среды.

В этой связи встает вопрос, правильно ли мы делаем, когда

тиражируем некие подходы, пытаясь найти унифицированный подход по созданию комфортной среды в такой большой стране, какой является Российская Федерация

Надо искать очевидное отличие между комфортной городской средой, которая располагается в разных климатических поясах", — сказала Грицан.

В качестве решения, по мнению эксперта, помимо создания закрытых общественных пространств, в городах необходимо создавать максимально адаптированный к окружающей среде дизайн лишь с самыми необходимыми элементами благоустройства. Города стоит оформлять без «лишних лавок», как это сделано в Финляндии Исландии и других холодных странах, но обязательно с объектами паблик-арта, отражающими особенности местности, пояснила Грицан.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.