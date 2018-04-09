Ещё
Более 380 работникам «Комсомольского мостоотряда» выплатили долги по зарплате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 380 работникам «Комсомольского мостоотряда» выплатили долги по зарплате 

ТАСС 26 минут назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Задолженность по зарплате перед работниками ООО «Комсомольский мостоотряд» (учредитель — обанкротившееся АО «Дальмостострой») в размере более 11 млн рублей погасили в полном объеме. Об этом сообщила в понедельник прокуратура Хабаровского края.
"Для восстановления трудовых прав работников прокурор города внес представление руководителю ООО «Комсомольский мостоотряд». По результатам рассмотрения меры реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что зарплату выплатили 384 сотрудникам предприятия.
В отношении самого предприятия и его руководства возбудили административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния").
По данным прокуратуры, всего в 2018 году в результате принятых прокурорами мер в Хабаровском крае выплатили долги по зарплате на сумму более 160 млн рублей.
Ранее сообщалось, что сотрудники ООО «Хабаровский мостоотряд», учредителем которого выступает то же предприятие — «Дальмостострой» — в марте приостанавливали деятельность, протестуя таким образом против задержки зарплаты в размере 7,5 млн рублей.
ТАСС: последние новости
Корбин считает, что Джонсон вводит в заблуждение британцев по поводу отравления в Солсбери Депутат от Саратовской области сообщил, что в лаборатории в Шиханах не хранилось химоружие Более 90 семей города Шали в Чечне получили новое жилье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»1526
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН855
Трамп и Макрон обменялись данными о химатаке в Сирии39
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей14
Растущая мощь России обеспокоила НАТО6
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение