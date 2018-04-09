Более 380 работникам «Комсомольского мостоотряда» выплатили долги по зарплате

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Задолженность по зарплате перед работниками ООО «Комсомольский мостоотряд» (учредитель — обанкротившееся АО «Дальмостострой») в размере более 11 млн рублей погасили в полном объеме. Об этом сообщила в понедельник прокуратура Хабаровского края.

"Для восстановления трудовых прав работников прокурор города внес представление руководителю ООО «Комсомольский мостоотряд». По результатам рассмотрения меры реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что зарплату выплатили 384 сотрудникам предприятия.

В отношении самого предприятия и его руководства возбудили административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния").

По данным прокуратуры, всего в 2018 году в результате принятых прокурорами мер в Хабаровском крае выплатили долги по зарплате на сумму более 160 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники ООО «Хабаровский мостоотряд», учредителем которого выступает то же предприятие — «Дальмостострой» — в марте приостанавливали деятельность, протестуя таким образом против задержки зарплаты в размере 7,5 млн рублей.