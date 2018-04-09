Дмитрий Бак: новые образовательные стандарты нуждаются в качественном преображении

Литературное наследие России столь объёмно и значимо, что перешибить его заскорузлыми государственными образовательными стандартами едва ли получится. Однако эксперты бьют тревогу: Минобрнауки так изловчилось с новыми ФГОС, что профессиональное сообщество зашлось в справедливой критике: не надо так с нами и нашими детьми, они заслуживают лучшего — не механической зубрёжки, а осмысления и вдумчивого изучения классиков.

Члены Гильдии словесников даже написали открытое письмо о том, почему и чем так плохи стандарты, заменяющие хорошо проверенное и работающее на то, что работать не будет, а если и будет — то только против развития и творческого потенциала. Не остались в стороне и ректоры ведущих вузов, как и вдова Александра Солженицына Наталья, которые также обратились к министру Васильевой с заклинанием «не навреди».

О том, что происходит с литературным образованием в российских школах, сайту «Православие.ру» поведал директор Государственного литературного музея и профессор РГТУ Дмитрий Бак . Суммируя его интервью следует признать, что новшества тогда хороши, когда они к месту. Но пока ФГОС не похожи на упорядоченное понимание литературы как предмета, которым должны овладеть молодые люди.

Слишком узкую трактовку даёт Минобрнауки в вопросе единоначалия — мол, все и везде в любой момент должны изучать одно и то же. Но так получилось, что Россия — литературоцентричная страна, а от того и невозможно уложить в один учебник невероятное разнообразие местности и национальности — поэзии горцев и сказаний северных народов. И делать этого не нужно. И если во многих странах мира господствует уход от тотальной регламентации содержания образования, то ныне ведомство Ольги Васильевой решило действовать супротив всему миру — вывести с уроков новых авторов и избавить школьников от самостоятельных выводов, вместо этого предложили чрезвычайно подробную инструкцию процесса обучения с уже подготовленными выводами о том или ином герое. Да и сами произведения должны отныне ассоциироваться с теми или иными понятиями.

Дмитрий Бак уверен, что упор надо делать не на количество, а на качество, вводя в программу и зарубежных классиков, с помощью которых легче будет понять собственным. И ещё, министерству следовало бы вспомнить о таких уже почти забытых дисциплинах как устное народное творчество, диалектология или фонология. Ведь пока ставка делается на сиюминутные интересы, а в основе должны лежать незыблемые камни, которые станут опорой того фундамента знаний, которые каждый школьник будет строить на протяжении всей своей жизни. Ведь пока нельзя научить тем профессиональным стратегиям, которые будут востребованы через 20-30 лет, а легче будет заложить в школьника возможность адаптироваться под новые условия. А тут практико-ориентированный подход, предлагаемым новыми ФГОС, не работает. «Если у нас нет навыка переучивания, „переключения“ и развития собственной профессиональной идентичности, то мы в новую профессиональную реальность войти не сумеем», — справедливо отмечает профессор РГГУ, добавляя: «В дальней перспективе в наибольшей степени „прикладными“ дисциплинами являются наиболее классические, академические, те, которые вроде бы совершенно оторваны от сиюминутных практических нужд».

И эта тема — лишь толика в большой мозаике проблем, уже сложившихся в системе образования, так и тех, что ещё только предстоит осознать чиновникам, — ведь профессионалы на них уже указывают.

Авторы новых ФГОСов заранее знают, что нужно ученику, делая выбор за него. И это, конечно, неверно. Да, позволять читать всё, что хочешь и сколько хочешь — тоже не вариант. Однако эксперты сходятся во мнении, что и бесконечно расширять «золотой список» литературы до бесконечности невозможно. Тут ведь как: школьнику нужно привить любовь к чтению, а не завалить его томами «золотого списка», а в придачу ещё «серебряного» и «бронзового». Не справится. Не осилит. Человек получит аттестат и навсегда отложит в сторону книги и электронные «читалки».

Дмитрий Бак выступает за большую вариативность, которая позволила бы учесть как национальные, так и местные особенности, проявить преподавательский вкус и дать возможность юноше или девушек самому осмыслить те или произведения и их героев. «Я считаю, что вариативность необходима при непременном условии наличия сравнительно краткого неотменяемого списка обязательных произведений», — отмечает словесник.

Директор Государственного литературного музея задается вопросом: а чего же собственно министерство хочет добиться от школьного образования в области литературы? И ответ на этот вопрос чрезвычайно важен. «Если мы видим задачу в формировании навыков понимать произведение, любить его, анализировать и сохранять интерес к литературе на будущее, это одно. Если мы хотим закачать в человека как можно больше заранее предсказуемых результатов, это совсем другое», — говорит Дмитрий Бак.